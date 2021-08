Calciomercato: sfida Juve-Milan per Bernardo Silva, così il City punta CR7

Calciomercato: Bernardo Silva tra Juve e Milan, con Cristiano Ronaldo corteggiato del Manchester City

Come sbloccare la complessa situazione di Cristiano Ronaldo, che vorrebbe lasciare la Juventus?

Il suo agente Jorge Mendes è ben consapevole del fatto che PSG e Manchester City sarebbero le uniche due squadre in grado di corrispondere a CR7 l’ingaggio che desidera.

La pista legata al PSG, caldissima dopo il discusso post con Ronaldo accostato da un fotomontaggio a Messi, si è raffreddata dopo il rifiuto dell’offerta per Kylian Mbappè: se l’attaccante francese non verrà ceduto al Real Madrid, nella formazione parigina non ci sarà posto per CR7.

Il Manchester City è invece un’ipotesi più concreta, come testimoniano i contatti telefonici tra Cristiano e alcuni giocatori dei Citizens. Tuttavia, Pep Guardiola non vuole lasciare andare Gabriel Jesus, che sarebbe la contropartita tecnica più gradita alla Juventus.

Jorge Mendes, allora, ha tentato una mossa risolutiva, offrendo alla Juventus un altro suo assistito, Bernardo Silva, in cambio del via libera per la partenza di Ronaldo verso Manchester, dove questa volta giocherebbe col City, dopo aver scritto la storia con i cugini dello United.

Eppure, secondo i media inglesi il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo con il Milan. Possibile che il suo agente non sia a conoscenza? A poche ore dalla conclusione del mercato, la cui finestra estiva si chiude il 31 agosto, l’intreccio si fa sempre più fitto e la sfida Juve-Milan, che in passato ha deciso tanti campionati, oggi può diventare il match-clou del calciomercato.