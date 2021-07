Calendario Serie A, la prima stagione con la nuova formula: ecco le date

Calendario Serie A, al via il campionato con la "nuova formula"

Prende forma il calendario Serie A 2021, un'edizione speciale in cui le giornate di andata e ritorno non prevedono "coincidenza". Il via libera scatterà il weekend del 21-22 agosto. Il fischio finale sarà invece il 22 maggio 2022. Le pause saranno cinque: 5 settembre 2021, 10 ottobre 2021, 14 novembre 2021, 30 gennaio 2022 e 27 marzo 2022, causa Nazionale. I turni infrasettimanali saranno: 22 settembre 2021, 27 ottobre 2021, 1 dicembre 2021, 22 dicembre 2021 e 6 gennaio 2022. Mentre la pausa invernale andrà dal 26 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022. Per i neroazzurri, campioni d'Italia, la prima avversaria sarà il Genoa. Mentre i rossoneri partiranno sul campo della Sampordia e la Juve si sposterà a Udine.

Calendario Serie A, la prima giornata del 22 agosto 2021

Bologna – Salernitana

Cagliari – Spezia

Empoli – Lazio

Verona – Sassuolo

Inter – Genoa

Napoli – Venezia

Roma – Fiorentina

Sampdoria – Milan

Torino – Atalanta

Udinese - Juventus

Calendario Serie A, la seconda giornata del 29 agosto 2021

Atalanta-Bologna

Fiorentina-Torino

Genoa-Napoli

Hellas Verona-Inter

Juventus-Empoli

Lazio-Spezia

Milan-Cagliari

Salernitana-Roma

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Venezia

Calendario Serie A, la terza giornata del 12 settembre

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Genoa

Empoli-Venezia

Milan-Lazio

Napoli-Juventus

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Inter

Spezia-Udinese

Torino-Salernitana

Calendario Serie A, Dal Pino: "Il nostro campionato pronto a tornare a essere il torneo più bello del mondo"

"Complimenti alla Nazionale, ai giocatori, allo staff, al presidente Gravina e al mister Mancini che hanno fatto un lavoro straordinario. L'Europeo vinto ripone la Serie A al centro del panorama del calcio europeo, che guida su scala globale. Se uno guarda le statistiche si vede che ci sono 5 giocatori del campionato italiano tra i migliori dell'Europeo: Donnarumma, Spinazzola, Bonucci, Chiesa e Lukaku. Più Jorginho che consideriamo di nostra formazione", ha dichiarato il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino durante la cerimonia del sorteggio del calendario 2021/2022. "Più del 25% dei gol all'Europeo sono stati segnati da giocatori del nostro campionato e il capocannoniere, Ronaldo, gioca in Serie A: questi dati pongono il nostro campionato nella direzione giusta per tornare a essere il torneo più bello del mondo".