Camila Giorgi: tutine, minigonne (foto) e... derby all'Australian Open 2023

Camila Giorgi all'Australian Open 2023, primo turno contro una tennista russa

Camila Giorgi è pronta per l'esordio all'Australian Open 2023. La 31enne tennista italiana affronterà Anastasia Pavlyuchenkova al primo turno. Match possibile, contro la russa che sta fuori dalle prime 300 del mondo, ma attenti a non farsi ingannare dal ranking Wta: la giocatrice nata a Samara a inizio 2022 era a ridosso delle top-10 e a Melbourne un anno fa raggiunse il terzo turno (in carriera 3 volte ai quarti di finale), poi ha giocato poco o niente nei mesi successivi e per questo è precipitata in classifica.

Camila Giorgi, derby con Martina Trevisan all'Australian Open 2023?

Camila Giorgi arriva all'Australian Open da numero 69 delle classifiche mondiali Wta e dovrà anch'esssa confermare almeno i sedicesimi di finale raggiunti nel torneo dodici mesi fa (quando entrò come 30esima testa di serie) per non perdere punti e posizioni nel ranking dove è attualmente la quinta italiana. A proposito delle azzurre, in caso di passaggio del turno la Giorgi potrebbe avere un derby contro la numero 1 attuale del nostro tennis: Martina Trevisan (21° nel seeding dello Slam) che inizierà il suo cammino contro Anna Karolina Schmiedlova (n.100 della classifica WTA). Quella parte del tabellone vede Belinda Bencic probabile tennista da battere al terzo turno (esordirà contro la bulgara Viktoriya Tomova, poi eventuale sfida contro Claire Liu eo Madison Brengle).

Australian Open 2023, non solo Camila Giorgi e Martina Trevisan. Il sorteggio delle tenniste italiane

Per quanto riguarda le altre tenniste italiane presenti all'Australian Open va detto che Elisabetta Cocciaretto non ha avuto un sorteggio fortunato: affronterà la kazaka Elena Rybakina, testa di serie numero 22 e vincitrice di Wimbledon 2022. Non bene neanche il tabellone di Jasmine Paolini che trova subito la russa Liudmila Samsonova, testa di serie numero 18. Lucia Bronzetti avrà di fronte la tedesca Laura Siegemund (numero 170 WTA)

Camila Giorgi, le foto della tennista prima dell'Australian Open 2023

Intanto in queste settimane che hanno preceduto l'Australian Open e il rientro nel circuito (aveva chiuso la scorsa stagione a settembre dopo il secondo turno allo Us Open per un infortunio), Camila Giorgi ha regalato qualche altra foto ai suoi fans: in minigonna o short, la 31enne tennista italiana è sempre bella mozzafiato.