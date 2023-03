Camila Giorgi selfie in minigonna! E vola in California. Cocciaretto super...

Camila Giorgi, vola a Indian Wells. Saluta il Messico con dei selfie super

Camila Giorgi saluta il Messico. Dopo il trionfo a Merida nello Yucatan (che l'ha riportata tra le prime 50 del mondo, per la precisione al 46° posto nelle classifiche di lunedì scorso) e l'eliminazione ai 32° di finale nel torneo Wta di Monterrey, per la tennista italiana è il momento di pensare ai due appuntamenti caldi del mese di marzo. Il circuito si sposta negli Stati Uniti: Indian Wells (si parte l'8 marzo) e poi a Miami (dal 19 marzo). Si tratta di Wta 1000 che mettono in palio punti pesanti per la classifica. Camila ha postato nelle scorse ore una storia in cui la si vede sorvolare la California luogo del primo due tornei sul cemento americano.

Intanto Camila Giorgi nelle scorse ore ha pubblicato alcuni selfie molto apprezzati dai suoi fans. Spettacolare quello in seduta sul letto con un vestito bianco, ma non meno mozzafiato la foto allo specchio con minigonna di jeans... Guarda la gallery

Camila Giorgi (Instagram camila_giorgi_official)



Elisabetta Cocciaretto ai quarti nel torneo di Monterrey e sogna il best ranking Wta

Continua il sogno di Elisabetta Cocciaretto al torneo Wta di Monterrey.La 22enne tennista italiana si è qualificata ai quarti di finale dopo aver battuto la tedesca Tatjana Maria in due set (7/6, 7/6). Successo che segue il 7-5, 6-2, in un'ora e 38 minuti alla spagnola Marina Bassols Ribera (124 del ranking), ripescata in tabellone come lucky loser dopo la rinuncia della svedese Rebecca Peterson (che aveva perso la finale del Wta di Merida lo scorso weekeend proprio contro Camila Giorgi). La Cocciaretto insegue il sogno del best ranking: attualmente è al numero 49 Wta a un solo gradino dalla sua migliore classifica.

Elisabetta Cocciaretto (foto Ipa)



