Neymar, l'ex star del volley: "Mi ha chiesto una cosa a 3 con la mia gemella"

Key Alves: "Neymar mi ha proposto una cosa a tre con la mia gemella"

Key Alves, giocatrice di pallavolo, ha raccontato una presunta proposta di Neymar. "Sai cosa ha detto? Che avrebbe potuto fare una cosa a tre con mia sorella gemella", le parole della ragazza, ora star su Onlyfans, durante il Grande Fratello brasiliano.

Keyla Alves ha aggiunto di aver rispedito al mittente la proposta che le sarebbe giunta dall'attaccante del Psg: "Si sbagliava su di noi". E ha sottolineato che se Neymar non ci avesse provato con sua sorella Keyt, lei sarebbe sarebbe andata a Parigi.

Chi è Key Alves: star di volley, tv e OnlyFans

Key Alves come detto non è solo una campionessa di volley, la 23enne gioca come libero e la sua ultima squadra è stata l'Osasco Volleyball Clube nella scorsa stagione. Ma ormai è diventata influencer (7,6 milioni di follower), stella di TikTok e OnlyFans: "Che piaccia o no, le piattaforme virtuali sono la mia più grande entrata. Guadagno circa 50 volte di più con loro che con la pallavolo. E ancora di più su OnlyFans perché il prezzo mensile è fisso", ha raccontato. in passato. Precisando un concetto: "Pubblico foto professionali sulla mia pagina OnlyFans, ma non faccio nudità". Il volley comunque resta la sua grande passione e ha giurato che non smetterà. Per la felicità dei suoi fans...

