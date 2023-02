Flavia Pennetta mozzafiato. Il ritorno dopo il ritiro? "Direi una bugia se.."

Flavia Pennetta bella più che mai. Le foto social dell'ex fuoriclasse del tennis italiano

Flavia Pennetta è in forma più che mai: a vedere gli scatti sembrano passate poche ore dal giorno del suo ritiro e non (quasi) otto anni. "Più passa il tempo più diventi bella....", le scrivono i fans sotto i suoi post social (su Ig conta quasi 200mila followers). Il tempo sembra essersi fermato per la moglie di Fabio Fognini (a proposito: il campione ligure è reduce la scorsa settimana da un match in cui ha dato spettacolo pur perdendo - con un po' di sfortuna - in volata al Master 500 di Rio de Janeiro contro il numero due del mondo, Carlos Alcaraz).

Flavia Pennetta e il suo ritiro dal tennis (dopo il trionfo allo Us Open 2015). "Sarei potuta tornare solo per la questione economica perché come carriera mi sento più che completa"

Lei che è stata numero 6 del mondo e che ha chiuso la carriera in bellezza, dopo aver vinto lo Us Open 2025 in finale contro Roberta Vinci (ma in carriera ricordiamo anche i 4 trionfi con l'Italia in FedCup, la Davis femminile). Due anni dopo ha avuto il primo figlio con Fabio Fognini (tre in totale, dopo Federico sono nati Farah e Flaminia). Non ci ha ripensato davvero mai mai di tornare a giocare? "Direi una bugia se dicessi che non mi è mai frullato per la testa. Ma adoro la famiglia. Sarei potuta tornare solo per la questione economica perché come carriera mi sento più che completa, e non avrei trovato altri obiettivi certi e così importanti, anche se si può sempre migliorare ed ambire a qualcosa di più. Sono conscia che avrei potuto ancora guadagnare tanti soldi: la spinta economica avrebbe potuto motivarmi. Ma evidentemente non era sufficiente", ha confessato Flavia Pennetta in un'intervista di poche settimane fa a Il Messaggero. Lasciando la scena spariscono anche le attenzioni del mondo esterno e bisogna farsi tutto da soli. "Questo è uno dei temi coi quali discuto spesso con Fabio – il marito, Fognini – che ha un’agenzia manageriale e si occupa di alcuni giovani aiutandoli nei primi, delicati, anni nel professionismo. Io, così come in famiglia coi miei figli, sono dell’idea che bisogna responsabilizzare i ragazzi, lasciarli anche liberi di sbagliare, per insegnargli a cavarsela da soli", le parole di Flavia Pennetta a il Messaggero.

Leggi anche