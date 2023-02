Camila Giorgi, la dedica dopo il trionfo nel Wta in Messico è dolcissima...

Camila Giorgi dopo il trionfo nel torneo Wta in Messico: "Per te papà"

"Per te papà". E' la dedica di Camilla Giorgi in una storia su Instagram dopo la vittoria del torneo Wta Merida Akron in Messico (in finale contro la rivelazione Rebecca Peterson e dopo una cavalcata vincente che l'ha vista spazzare via ai quarti l'ex vincitrice dello Us Open Sloane Stephens con un doppio 6/0).

La tennista di Macerata poi fa un secondo post in cui aggiunge (in spagnolo): "Grazie a te papà, l'unico che ha sempre creduto in me".

Due pensieri dolcissimi della campionessa azzurra reduce da una settimana da sogno e tornata tra le top-50 del mondo (da numero 68 del mondo è risalita alla posizione 46 del ranking Wta). Camila saluta anche il pubblico dello Yucatan dicendo che "Merida sarà sempre nel mio cuore".

"Sono molto felice di essere venuta qui per la prima edizione di questo torneo: e' stata una settimana fantastica e mi sono trovata benissimo - le parole che aveva pronunciato in spagnolo Camila Giorgi dopo aver conquistato il torneo Wta 250 di Merida (quarto torneo in carriera) -. Con Rebecca e' stata una bella finale e sono davvero molto soddisfatta".

Camila Giorgi da Merida al Wta di Monterrey

Per Camila Giorgi comunque è già tempo di pensare al prossimo torneo: questa settimana inizia l'Open di Monterrey (un Wta 250) che la vede affrontare la 25enne rumena Elena Gabriela Ruse (che ha vinto l'unico precedente nel Wta di Chicago di due anni fa) al primo turno: in caso di qualificazione agli ottavi di finale ci sarà la vincente del match tra la belga Mertens e la russa Schnaider.