Camila Giorgi uragano: Yucatan a bocca aperta per la tennista italiana

Camila Giorgi distrugge la Stephens nel torneo messicano dello Yucatan

Mostruosa. Sul talento di Camila Giorgi non c'erano dubbi, ma quello che ha fatto ai quarti di finale del WTA di Merida in Messico (nello Yucatan) è clamoroso: non ha battuto, ma letteralmente spazzato via una tennista di indiscusso talento quale sicuramente è l'americana Sloane Stephens. Due set a zero senza lasciare un solo gioco alle 29enne campionessa americana (testa di serie numero 2 del seeding, vincitrice di uno Us Open, finalista al Roland Garros e campionessa anche al Wta 1000 di Miami): 6/0, 6/0 in 48 minuti che vale la 19esima semifinale in carriera per la campionessa italiana.

Camila Giorgi in marcia verso la scalata nel ranking Wta del tennis

Camila Giorgi sta vivendo una grande settimana che vale un grande balzo in classifica Wta: la 31enne tennista marchigiana ha iniziato la settimana da numero 68° del ranking mondiale e ora vede una posizione tra le prime 55 del mondo. La marcia di avvinamento verso la top-30 prosegue per lei che è stata numero 26 come best ranking Wta (vincendo un Wta 1000 in Canada).



Ma la sensazione è che la Camila Giorgi di quest'anno, se continuerà a crescere di condizione (dimenticando i problemi fisici che l'hanno tenuta ferma in alcuni momento della scorsa annata) potrebbe togliersi grandi soddisfazioni...

Leggi anche