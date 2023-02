Diletta Leotta "missione Londra" da Karius. Tacco alto e vestitino... Foto

Diletta Leotta e Loris Karius, "Missione Wembley" con Dazn

"Missione Wembley" l'ha ribattezzata Diletta Leotta. Dazn racconterà infatti la finale di Carabao Cup (la Coppa di Lega inglese) che vedrà in campo il Newcastle del fidanzato Loris Karius contro il Manchester United.

Una partita speciale per Diletta (che in un video social ha elencato i 5 motivi per cui val la pena di seguire la partita) e ancor più per il portiere tedesco che giocherà titolare per la prima volta in questa stagione. Sin qui non aveva messo piede in campo e ora potrebbe di colpo trovarsi a sollevare un trofeo da protagonista.

Diletta Leotta realizzerà in vista della finale Newcastle-Manchester United diversi contenuti speciali e avrà l'occasione di stare vicino al suo fidanzato in una partita importantissima per la sua carriera.

Intanto Diletta Leotta ha regalato ai suoi fans una foto molto bella: vestitino viola corto, giacca nera, calze nere e tacco alto.

La foto della presentatrice e showgirl è unanimente piaciuta ai suoi 8,6 milioni di follower tra like e commenti d'amore nei suoi confronti....

Diletta Leotta, vestitino corto e tacco alto. La foto