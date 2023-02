Diletta Leotta e Karius, i tabloid inglesi: "A pochi giorni dalla finale..."

Diletta Leotta e Karius, amore a gonfie vele e Loris titolare nella finale Newcastle-Manchester United

E' un momento magico per Loris Karius. Il portiere tedesco sta vivendo da alcuni mesi una storia d'amore con Diletta Leotta (qualcuno addirittura aveva pensato che la star di Dazn potesse essere incinta) e tutto sembra davvero andare a gonfie vele. Ma anche dal punto di vista professionale per lui si prospetta una grande occasione: dopo mesi di panchina al Newcastle, Karius al 99% sarà titolare nella finale della Coppa di Lega inglese, la Carabao Cup, contro il Manchester United che si giocherà domenica 26 febbraio (ore 17,30) a Wembley. Un'occasione importante per lui (il portiere titolare Nick Pope è squalificato per un'espulsione rimediata col Liverpool), tornare in campo e magari riuscire a solevare anche un trofeo. Cosa chiedere di più?

Diletta Leotta e Karius, caffè a Milano. E il Daily Mail...

Intanto in Inghilterra, il Daily Mail, pubblicando alcune foto della coppia, nel titolo ("La lunga strada di Karius verso Wembley via... Milano") fa sapere che Loris Karius "si rilassa con la fidanzata della conduttrice televisiva italiana Diletta Leotta nella sua terra natale, appena sei giorni prima di giocare la sua prima partita in due anni nella finale della Coppa Carabao". Nel pezzo, che ricorda "la sua pessima prestazione con la maglia del Liverpool nella finale di Champions League 2018", viene sottolineato che Karius è in lizza per tornare tra i pali "nella partita più importante dei Magpies in quasi 24 anni".





"Con probabilmente la sua più grande occasione in quasi cinque anni all'orizzonte, Karius ha cercato una pausa dall'azione al St. James' Park recandosi in un caffè di Milano martedì con la compagna Diletta Leotta e presentatrice italiana", scrive il Daily Mail.

Loris Karius dunque è pronto per una partita che può essere l'appuntamento col destino: non è ufficiale, ma, come detto, dovrebbe essere lui il titolare visto che oltre a Nick Pope è out anche Dubravka (non può perché l'avversario è quel Manchester United con cui nella prima parte di stagione ha già giocato una partita nella stessa competizione). L'ex Liverpool è favorito sul 30enne Mark Gillespie e chissà che questa finale di Coppa di Lega non possa rappresentare la svolta della sua carriera, cancellando una volta per tutte gli incubi della famosa finale persa contro il Real Madrid nel 2018...

