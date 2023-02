Melissa Satta, doppio con Berrettini e Fashion Week con Elisabetta Canalis!

Melissa Satta e Matteo Berrettini, doppio a Montecarlo

Macché crisi tra Matteo Berrettini e Melissa Satta. Nei giorni scorsi erano circolati timori tra i fans della coppia (dopo una frase nella sue storie Instagram: "Non le vuoi le persone di passaggio. Vuoi chi resta“) che si sono rivelati fake news.

Falso allarme, la storia d'amore tra il tennista e la presentatrice tv è sempre più forte e lo scorso weekend la coppia più glamour di queste settimane è stata paparazzata a Montecarlo (dove vive l'ex finalista di Wimbledon) da Chi. Secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini, Matteo Berrettini si è allenato tutto la giornata di sabato, sotto gli occhi di Melissa, e domenica ha lavorato un'altra mezza giornata. Poi hanno pranzato al circolo del tennis e sono usciti a fare una passeggiata, tra baci ed effusioni.

Melissa Satta e Matteo Berrettini (da Chi)



Il tennista italiano ora si prepara per il ritorno in campo, previsto per la prossima settimana nel torneo ATP 500 di Acapulco (dal 27 febbraio al 4 marzo). Appuntamento importante in vista di un marzo caldissimo che vedrà Matteo Berrettini di scena nei prestigiosi Master 1000 di Indian Wells e Miami: obiettivo tornare a scalare la classifica Atp (è stato numero 6 del mondo), che lo vede fuori dalla top-20 a causa dei problemi fisici accusati nel 2022 che lo hanno costretto a saltare una parte importante della stagione.

Melissa Satta, da Gol Deejay alla Milano Fashion Week 2023 con Elisabetta Canalis

Melissa Satta invece in queste settimane prosegue il suo appuntamento sportivo su Sky dopo presenta Gol Deejay, i suoi allenamenti in palestra ed è stata anche alle prime sfilate della Milano Fashion Week (partita il 21 febbraio).

La showgirl ha pubblicato alcune storie su Instagram e tra di esse spicca qualche foto selfie e video con l'amica Elisabetta Canalis...

Elisabetta Canalis e Melissa Satta (Instagram melissasatta e littlecrumb_)



