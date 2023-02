Izabel Goulart, mini-bikini da infarto: lady Trapp consola i fan dell'Eintracht dopo il ciclone Osimhen

Izabel Goulart, lady Trapp più... forte del Napoli di Osimhen

Kevin Trapp e l'Eintracht Francoforte hanno vissuto una brutta notte di Champions al cospetto del Napoli: mister 150 milioni Victor Osimhen e compagni sono passati 2-0 sul campo della squadra tedesca (sesta in Bundesliga e detentrice dell'Europa League) ipotecando la qualificazione ai quarti (ma forse anche qualcosa di più...).

Ai tifosi dell'Eintracht non resta che la consolazione di avere in squadra una della Wag più belle del mondo. Si tratta ovviamente di Izabel Goulart, la 38enne supermodella brasiliana (per anni angelo di Victoria's Secret e testimonial di top brand come Armani e Dolce Gabbana) compagna del portiere tedesco Kevin Trapp.





Izabel Goulart, la compagna di Trapp regina del Carnevale di Rio

Nei giorni scorsi tra l'altro Izabel Goulart è stata protagonista anche del Carnevale di Rio de Janeiro (che ha visto anche un Wanda Nara show: e che balli con la sorella Zaira Nara) dove, tra le altre cose, ha illuminato la serata del “Balo do Copa”, uno degli eventi più glamour nella settimana carnevalesca brasileira.

Fisico statuario e bikini da infarto, la super top model ha stregato tutti i suoi fans (su Instagram conta 4,5 milioni di follwer) e, come si diceva, consolerà sicuramente anche i tifosi di un Eintracht Francoforte ormai quasi eliminato dal Napoli dei sogni di mister Luciano Spalletti...

Izabel Goulart, lady Trapp da urlo a Copacabana. Le foto