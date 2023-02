Diletta Leotta incinta di Karius? L'indizio scatena i fans... Gossip

Diletta Leotta incinta di Karius? La foto che ha insospettito i fans

Diletta Leotta è incinta? I fan più attenti si sono focalizzati su un dettaglio nell'ultimo video della conduttrice di Dazn postato su TikTok e ricondiviso su Instagram. La musa della serie A mostra gli outfit sfoggiati a Sanremo 2022 (seguito per Radio 105 dove presenta ogni mattina dal lunedì al venerdì il programma Take Away con Daniele Battaglia).

Nell'outfit con gonna lunga e tonalità beige, qualcuno ha azzardato che Diletta avrebbe un pancino sospetto. Sarà mica in dolce attesa da Loris Karius (il fidanzato portiere del Newcastle) si sono chiesti i follower.

Diletta Leotta (Instagram dilettaleotta)



Congetture su Diletta Leotta incinta improbabili, ma intanto in rete il gossip si è messo a correre velocemente. Una cosa è sicura: la storia d'amore tra le showgirl e Loris Karius va a gonfie vele...

