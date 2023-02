Ivana Knoll, Onlyfans? La rivelazione della tifosa più sensuale del mondo

Ivana Knoll su Onlyfans? La tifosa più sensuale del mondo dice no

I supporter, ammiratori e follower di Ivana Knoll possono scordarselo: su Onlyfans lei non ha alcuna intenzione di andarci. La tifosa più bella e sensuale degli ultimi due Mondiali di calcio (da Russia 2018 a Qatar 2022 lei sempre al seguito della sua Croazia seconda e terza nelle due World Cup) ha chiarito la cosa. "Non fa per me. Ho provato a spiegare che non si tratta sempre di soldi, mi interessa la reputazione".

Ivana Knoll, quante proposte per OnlyFans. L'ex miss Croazia le rifiuta tutte

Ivana Knoll è irremovibile, malgrado sia corteggiatissima su questo fronte. L'ex Miss Croazia infatti rivela: "Ricevo circa 10 chiamate al giorno e 20 email da agenzie che cercano di farmi entrare su OnlyFans", le sue parole nel corso di un'intervista con Michael Babcock e Lucas Widman su un podcast di TMZ. La sua filosofia è lavorare sulla qualità: "Il più delle volte non prendo tutto quello che mi viene offerto, perché mi piace lavorare con marchi che mi piacciono, e non ce ne sono molti, perché mi piace presentare quello che mi piace davvero".

Ivana Knoll, la tifosa della Croazia e la sua passione per l'Nba di basket

Intanto, archiviato il Mondiale di calcio, Ivana Knoll in queste settimane si sta godendo sole e spiagge made in Usa: prima ha postato foto dalla caldissima Miami e nelle scorse ore la si è vista in California (senza dimenticare la foto caldissime dalle Maldive a novembre subito dopo la fine di Qatar 2022).

Non solo mare, ma anche sport. Niente soccer, la tifosa della Croazia è andata alla Crypto Arena di Los Angeles per seguire il match dei Clippers nel campionato Nba (qualche settimana fa aveva seguito i Miami Heat).





