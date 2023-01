Ivana Knoll assediata dai calciatori ("Mi scrivono...). Ma lei sceglie l'NBA

Ivana Knoll, regina dei Mondiali: i calciatori la corteggiano

La regina dei Mondiali 2022 in Qatar è stata indiscutibilmente Ivana Knoll: lei che ha sfidato e vinto la battaglia del "dress code" (contro le restrizioni locali: anche se pure l'argentina Noe che si è levata la maglietta allo stadio dopo la vittoria Mondiale...), lei che era già precedentemente stata eletta la più bella tifosa di Russia 2018. La supporter croata si è ripetuta a 4 anni di distanza al seguito di Modric, Brozovic, Perisic e compagni (vice-campioni del mondo prima nel match perso 4-2 contro la Francia di Mbappè e terzi assoluti poi grazie alla vittoria 2-1 nella finalina contro il Marocco dopo la semifinale perssa con l'Argentina: Messi e soci hanno distrutto una promessa "mondiale" fatta di Ivana Knoll). Ma, se possibile, la popolarità nell'ultima rassegna calcistica è aumentata ancora di più (e i follower su Ig sono oltre 3,6 milioni).

Ivana Knoll, i messaggi dei calciatori

Popolarità cresciuta non solo tra i tifosi del pianeta, ma anche all'interno del mondo popolato dai giocatori. "Ricordo che alcuni calciatori mi hanno inviato messaggi del tipo come stai, blah, blah, blah - ha rivelato una Ivana Knoll che non pare mostrare grande entusiasmo sul tema - Io mi diverto con tutti. Immagino che alla gente piaccio perché sono carina, ma non mi interessa incontrare nessuno. La mia intenzione è far sorridere la gente, tutto qui". Mistero su chi siano stati i calciatori che hanno contattato la Knoll.





Ivana Knoll, canestro Nba con i Miami Heat

Le star del calcio la corteggiano, ma lei intanto guarda anche da altri mondi sportivi. Nelle scorse ore è passata dagli stadi di calcio ai palazzetti dell'Nba. Ecco infatti Ivana Knoll in Florida alla FTX Arena per assistere al match che ha visto protagonisti i Miami Heat (che ha taggato nel post insieme all'emoticon di un pallone da basket e del fuoco, simbolo di passione). E i tifosi della palla a spicchi possono dare il loro benvenuto nel mondo della pallacanestro.



Ivana Knoll (Instagram knolldoll)



