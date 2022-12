Messi e l'Argentina distruggono la "promessa" Mondiale di Ivana Knoll

Ivana Knoll, Croazia addio Mondiali: Argentina di Messi vola in finale

E' stata la tifosa più bella, più sensuale e più seguita di tutto il Mondiale di calcio in Qatar. Ma come tutte le cose belle prima o poi c'è una fine. Ivana Knoll sperava fosse il 18 dicembre 2022 giorno della finale. Invece per la sua Croazia non c'è stato nulla da fare: l'Argentina di Messi (gol) e Julian Alvarez (doppietta per l'attaccante del Manchester City che ha 'mandato' in panchina Lautaro Martinez) ha calato un tris al Luisai Stadium e per Modric, Brozovic, Perisic e compagni è calata la notte.

Ivana Knoll, sfuma la promessa mondiale della tifosa croata

Ivana Knoll aveva confessato nei giorni scorsi di sognare la rivincita contro la Francia a quattro anni di distanza dal Mondiale 2018 in Russia (quando finì 4-2 per i blues). Invece dovrà accontentarsi della finalina per il terzo posto. Magari proprio contro la Francia (se il Marocco facesse l'impresa quasi impossibile): ma non sarebbe la stessa cosa. Tra l'altro prima della semifinale Croazia-Argentina, Ivana Knoll aveva promesso: “Se vinciamo i Mondiali, la bandiera (intesa come i vestiti coi colori croati che indossa, ndr) cadrà…”. Invece nulla.



Comunque per la Croazia è un'altra World Cup di alto livello (due semifinali e una finale al Mondiale di calcio dal 1998 a oggi). E Ivana Knoll si è riconfermata... campionessa del mondo delle tifose.