Yus Lopez vs Ivana Knoll, scoppia la guerra Mondiale (Qatar 2022) delle tifose

Ivana Knoll e Yus Lopez: Mondiali Qatar 2022, chi è la tifosa regina?

La tifosa più bella dei Mondiali di calcio 2022? Ivana Knoll, supporter con il cuore che batte per la Croazia ha stravinto a Russia 2018 (mentre la sua nazionale ha sfiorato l'impresa, perdendo in finale contro la Francia) e per molti potrebbe riconfermare il suo "titolo iridato" anche in questa rassegna di Qatar 2022 (con buona pace di chi pensava che rischiasse l'arresto per il suo abbigliamento... leggero). Sul campo il suo trionfo sembra senza discussioni. Ma attenzione alle rivali da... casa. Le tifose che stanno seguendo questo Mondiale da lontano, ma non con minor passione per le sorti della loro nazionale.





Un esempio? Ecco Yus Lopez, modella sudamericana (Ambassador di FashionNova) da oltre un milione e mezzo di followers che non manca mai di far sentire il suo calore per le sorti dell'Argentina di Lionel Messi che si prepara a un quarto di finale molto impegnativo con l'Olanda (dopo aver eliminato l'Australia 2-1 gli ottavi con gol proprio della Pulce e di Julian Alvarez).

