Ivana Knoll, curve pericolose: tifosa croata rischia l'arresto ai Mondiali in Qatar 2022

La Croazia vice campione del Mondo di calcio (finale persa in Russia contro la Francia) vola ai Mondiali in Qatar (4-1 al Canada e pareggio col Marocco: per la qualificazione agli ottavi però sarà decisivo il match spareggi contro il Belgio di Lukaku a caccia di vittoria) sulle ali di... Ivana Knoll eletta idealmente da molti come tifosa più sensuale della World Cup 2022. Modella ed ex miss Croazia, sta facendo girare la testa ai tifosi di tutto il pianeta (e forse sta vincendo il derby a distanza con la misteriosa fans della Serbia per prendere l'eredità delle "mitica" Larissa Riquelme: a proposito ecco quanto è ancora bellissima dodici anni dopo i Mondiali in Sudafrica 2010).

Ivana Knoll è di una bellezza mozzafiato. Però in Qatar non hanno preso benissimo il dress code con cui la tifosa della Croazia si è presentata allo stadio per tifare Brozovic e compagni e fare foto - poi pubblicate sui social (dove conta quasi 900mila followers). Teoricamente potrebbe rischiare persino l'arresto a causa del suo abbigliamento "leggero". O quantomeno l'interdizione dai luoghi pubblici.

La legge è chiara: "Si consiglia a uomini e donne di non indossare pantaloncini o magliette senza maniche quando si recano in edifici governativi, strutture sanitarie o centri commerciali. Se non si veste in modo modesto, potrebbe essere richiesto di lasciare o negare l'accesso a questi luoghi".



I "tifosi" di Ivana Knoll, al contrario, sono entusiasti delle foto che ha pubblicato al Mondiale. Però molti supporter che vivono in Qatar non l'hanno presa altrettanto bene. “Vergognati, rispetta la nostra cultura”, “Sei in Qatar: rispetta le regole, questo è un Paese musulmano” e “Nel caso non lo sapessi: qui è vietato vestirsi così”, sono alcuni dei tanti messaggi che capeggiano sul suo profilo Instagram.