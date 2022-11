Larissa Riquelme è tornata: la musa dei Mondiali 2010 va in gol in Qatar 2022

Larissa Riquelme, tifosa star dei Mondiali di calcio

Larissa Riquelme è forse la tifosa più indimenticabile nella storia dei Mondiali. Fu lei la musa incontrastata a Sudafrica 2010, quando fece innamorare i supporter di tutto il pianeta che la ammirarono sugli spalti a tifare per il suo Paraguay (la prima volta fu in occasione del match contro la Slovacchia): divenne la persona più ricercata del pianeta su Internet, il quotidiano sportivo spagnolo Marca la nominò "World Cup's Girlfriend" e fu protagonista, tra le altre cose, della sfilata al Carnevale più importante del mondo: quello di Rio de Janeiro.

Larissa Riquelme, la tifosa "mondiale"

Modella, conduttrice in tv e radio, showgirl, testimonial e influencer (o meglio lei si definisce "style influencer" e conta 1,8 milioni di supporter si Instagram), la carriera di Larissa Riquelme si è impennata di anno in anno.





Larissa Riquelme, da Sudafrica 2010 a Mondiali 2022 in Qatar

A dodici anni di distanza, anche se la sua nazionale non si è qualificata per i Mondiali 2022 in corso in Qatar lei ha fatto sapere di seguire anche il calcio e la manifestazione organizzata dalla Fifa. E poi, dodici anni dopo va sottolineata una cosa: il tempo per lei non sembra passato, a 37 anni Larissa Riquelme è bella più che mai.