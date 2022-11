Mondiali Qatar 2022, la tifosa serba erede di Larissa Riquelme. Le foto

Mondiali di calcio Qatar 2022, tifosa della Serbia ipnotizza tutti nel match col Camerun

Il pirotecnico pareggio tra Camerun e Serbia (3-3, in gol il Sergente laziale Milikovic Savic, mentre tutto il match in panchina per lo juventino Vlahovic) ai Mondiali di calcio 2022 in Qatar non è stato l'unico momento di spettacolo nel match del gruppo G (quello del Brasile di super Richarlison...). L'occhio e l'attenzione dei tifosi di tutto il pianeta è anche finito sugli spalti dove è stata avvistata e fotografata una bellissima tifosa della Serbia. Mistero sul nome, certezza sul suo fascino...

Mondiali Qatar 2022, tifosa della Serbia erede di Larissa Riquelme?

I Mondiali di calcio (e le grandi manifestazioni sportive in generale) a volte aiutano a scoprire personaggi che poi diventano planetari. Ad esempio Sudafrica 2010 rivelò la stella di Larissa Riquelme, tifosa del Paraguay (non qualificato in Qatar 2022) che fece innamorare i supporter di mezzo mondo: diventò la persona più ricercata del pianeta su Internet, il quotidiano sportivo spagnolo Marca la nominò "World Cup's Girlfriend" (ecco Larissa Riquelme più bella che mai a distanza di 12 anni). Chissà che questa misteriosa tifosa della Serbia non diventi la sua erede...