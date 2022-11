Richarlison gol clamoroso ai Mondiali 2022 in Qatar. La 'profezia' di Cassano: "E' una pippa e..."

Richarlison gol: Brasile-Serbia, doppietta spettacolare ai Mondiali 2022 in Qatar

Doppietta capolavoro di Richarlison ai Mondiali 2022 in Qatar. Il 25enne attaccante del Tottenham di Antonio Conte fa impazzire i tifosi del Brasile e non solo con i due gol segnati alla Serbia di Vlahovic (sotto tono il bomber serbo della Juventus) che già avvicinano la Seleçao di Tite agli ottavi di finale. La seconda rete è da standing ovation: Vinicius sulla sinistra crossa basso per Richarlison che controlla la palla e in acrobazia sceglie di andare in semi rovesciata mandando il pallone alle spalle del portiere serbo e del Torino Milinkovic-Savic. 2-0 per i verdeoro e gol che finirà nella storia di questi Mondiali di calcio 2022.

Richarlison gol: Brasile-Serbia e la profezia di Cassano: "Richarlison è una pippa"

Alcuni tifosi sui social dopo la notte show di Richarlison in Brasile-Serbia hanno ricordato la "profezia" di Antonio Cassano alla Bobo Tv. "Non può convocare Richarlison che è una pippa e non Firmino che è un fenomeno" aveva detto l'ex fuoriclasse di Milan e Inter commentando le chiamate di Tite per i 26 da portare in Qatar. "Richarlison è una pippa" aveva detto in un video divenuto virale sui social, dopo Brasile-Serbia. "75 milioni di euro l'ha pagato il Tottenham… 75 milioni. Ed ha già discusso la volta scorsa in Nazionale con Neymar che gli ha detto ‘non sai stoppare la palla', una roba del genere…".

Richarlison gol show ai Mondiali 2022 col Brasile. La "profezia" di Cassano. Video



Cassano ha risvegliato anche quel morto di Richarlison piango pic.twitter.com/AqPfgit8Yt — L’Agnelliano 🇭🇷 (@umbasdeez) November 24, 2022



"Domanda… come puoi pensare che hai a disposizione Firmino, che quest'anno si è ripreso alla grande, sta facendo molto bene, e metti dentro Richarlison? Non sa stoppare la palla. Firmino per me è molto più forte e Richarlison per me è una pippa…", le parole di Cassano.



Da lì l'ironia social, ma parlando seriamente: detto che un gol o due non sono una "sentenza" sul valore assoluto di un calciatore, è ovvio che è sempre più facile ironizzare dopo che esprimere i giudizi, o fare analisi e pronistici prima. Viva Cassano e quei commentatori che hanno sempre il coraggio di esporsi.