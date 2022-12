Mondiali Qatar 2022, la star di Onlyfans: "Per ogni gol del Brasile..."

Brasile ai Mondiali Qatar 2022, la promessa della star di Onlyfans, Daiane Tomazoni

La bellissima Daiane Tomazoni ha promesso di mettere online foto gratis su Onlyfans ogni volta che la il Brasile segna un gol al Mondiale di calcio in corso in Qatar. Un fioretto che farà felici non solo i supporter della Seleçao, ma probabilmente quelli di tutto il pianeta.





E considerato che Vinicius, Richarlison (autore di una rete spettacolare nel primo match della World Cup) e compagni dopo aver battuto Serbia e Svizzera sono ormai già proiettati agli ottavi di finale con un turno d'anticipo (giocherà contro il Camerun), sognando la vittoria dei Mondiali di calcio (sarebbe la sesta volta), di foto la stupenda Daiane Tomazoni da qui al 18 dicembre (giorno della finalissima in cui verrà messo in palio il titolo vinto dalla Francia in Russia) ne potrebbe dover pubblicare tante...



Mondiali Qatar 2022, Ivana Knoll la tifosa croata e la misteriosa supporter della Serbia

In questi Mondiali 2022 di calcio in Qatar sono comunque tante le tifose protagonista. La più celebre forse è diventata la stupenda 'inviata' sul campo Ivana Knoll, con le sue curve pericolose: la tifosa croata che secondo alcuni ha rischiato l'arresto ai Mondiali in Qatar 2022.

A molti però non è sfuggito il fascino di una misteriosa tifosa serba (qui le foto) avvistata sugli spalti del match contro il Camerun...