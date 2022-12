Noe, la Kinsey Wolanski dell'Argentina senza maglietta: dribbla l'arresto "mondiale" in Qatar

Noe, tifosa dell'Argentina senza la maglietta dell'Albiceleste in Qatar

L'Argentina campione del mondo ha trovato una tifosa simbolo degna del terzo trionfo iridato: si chiama Noe e dopo la vittoria di Messi e compagni ai rigori contro la Francia di Mbappè nei festeggiamenti sul campo di gioco dello stadio Lusail si è levata la maglietta della Seleccion. E per giunta sotto la camiseta mundial non c'era nulla: la ragazza era priva di reggiseno... Secondo 'The Sun', gli addetti alla sicurezza, una volta notate lei e un'amica, le hanno scortate e accompagnate all'uscita dell'impianto.





Noe, la tifosa argentina e le leggi del Qatar (dopo il caso Ivana Knoll)

Un gesto forte quello della tifosa argentina (e del Boca Juniors), che perchè come noto le leggi in Qatar sono molto severe sul tema (a inizio Mondiale si era parlato anche di rischio per Ivana Knoll, la tifosa croata che ha seguito la nazionale allo stadio con un dress code da far girare la testa...): molti hanno subito temuto che potesse essere arrestata o che, nella migliore delle ipotesi, dovesse pagare una multa salatissima. Lei nel dubbio non è stata molto a riflettere sull'accaduto e ha preso subito un aereo per l'Argentina dove ha potuto continuare a festeggiare la vittoria del Mondiale di calcio senza tanti patemi.





L’emozionante lettera di Messi all’Argentina: “Maradona ha fatto il tifo per noi dal cielo”



Noe, la tifosa dell'Argentina in scia a Kinsey Wolanski

Di certo Noe (che a settembre ha visitato Napoli pubblicando un post in omaggio a Diego Armando Maradona) è diventata immediatamente famosa in tutto il mondo. A qualcuno il suo gesto ha ricordato l'invasione di campo di Kinsey Wolanski nella finale di Champions League del 2019 (quella che il Liverpool vinse contro il Totthenam 2-0). La modella poi ci riprovò poche settimane dopo nella finale di Copa America tra Brasile e Perù, ma venne arrestata assieme all'allora fidanzato Vitaly Zdorovetskiy. Quest'ultimo si è rifatto proprio in Qatar, riuscendo a entrare in campo nel match Olanda-Argentina dei quarti di finale. Per lo youtuber russo una doppietta mondiale visto che nel 2014 ci riuscì in Brasile.





Ma Noe che festeggia senza maglietta dell'Argentina nello stadio del Qatar forse è la vera trionfatrice di questo Mondiale appena terminato...