Ivana Knoll, ma chi l'arresta! Tifosa della Croazia: "Voglio il Mondiale in finale contro la Francia"

Ivana Knoll, la tifosa torna allo stadio e la Croazia vola agli ottavi dei Mondiali Qatar 2022

Ivana Knoll is back. In realtà non è mai sparita. La tifosa più bella dei Mondiali di calcio (da Russia 2018 a Qatar 2022) è tornata sugli spalti a vedere la sua Croazia.

Dopo averla ammirata sino alla finale quattro anni fa, ora ecco la qualificazione agli ottavi grazie al pareggio contro il Belgio di Lukaku.

Pass guadagnato da Brozovic, Modric e compagni per la fase a eliminazione diretta.

Sognando nuove imprese, magari la vittoria di quel Mondiali di calcio sfiorata in Russia e possibile in Qatar.

Sotto lo sguardo magnetico della modella e influencer Ivana Knoll (è stata anche Miss Croazia) che si è mostrata più bella che mai in occasione di queste partite.



Ivana Knoll, tifosa della Croazia: sogna la rivincita Mondiale contro la Francia

'Rischia l'arresto o l'interdizione dai luoghi pubblici', avevano titolato nei giorni scorsi alcuni quotidiani alla luce delle "raccomandazioni" d'inizio mondiale delle autorità qatariote sull'abbigliamento delle donne. "Non mi aspettavo tutta questa visibilità - ha detto Ivana Knoll direttamente dal Qatar a Tuttomercatoweb.com - ma... Va bene così. Lo capisco, anche se ripeto che non mi aspettavo questa visibilità di portata Mondiale".

Fin dove spera di seguire la Nazionale? "Beh... Come in Russia: mi aspetto di andare in finale e di sfidare la Francia anche lì per una rivincita", le sue parole a Tuttomercatoweb. Il giocatore preferito della Croazia? Il Mozart di Zara "Luka Modric", fuoriclasse del Real Madrid e Pallone d'Oro 2018.

Ai Mondiali in Qatar Ivana Knoll è diventata un'icona, la più fotografata sugli spalti... "Anche in Russia: tutto è partito lì, nella gara contro la Nigeria, in una foto che è diventata virale ma... - sottolinea a Tuttomercatoweb - Non mi aspettavo che diventasse qualcosa di così grande come di fatto è. Ogni gara è uno shooting ma mi piace"