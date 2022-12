Camila Giorgi: stivale nero, niente gonna e... foto fashion da sogno

Camila Giorgi selfie: foto fashion spettacolare della tennista

Camicia, stivale nero e... il selfie è un successo: Camila Giorgi torna a lasciar senza fiato i suoi tifosi, fans e followers social (su Ig ne conta circa 650mila).

La tennista italiana (e testimonial di Giomila, il brand di moda di famiglia) oltre a esser talento nel suo settore (dove ha vinto in carriera il prestigioso Canada Open 2021 - un Wta 1000 i tornei più importanti dopo i 4 Slam), dove incanta per il suo gioco sempre all'attacco (che l'ha portata come best ranking al numero 26 del mondo), è una fuoriclasse di Instagram: le sue foto sensuali ma al tempo stesso di grande eleganza e classe ricevono sempre il pieno consenso dei followers.

Camila Giorgi, ottavi al Roland Garros e 400° vittoria in carriera nel 2022

In attesa di rivedere Camila Giorgi in campo a gennaio quando ripartirà la stagione del tennis (clou nel mese ovviamente gli Australian Open 2023) dopo che sul finale dell'anno ha dovuto dare forfait alla Billie Jean King Cup 2022 per una fascite plantare (l'Italia di Tathiana Garbin si era qualificata per le finals, venendo poi eliminata nel girone da Canada e Svizzera, quest'ultima poi vincitrice della "Davis" femminile trascinata da una super Belinda Bencic che poi si è concessa una meritata vacanza alle Maldive, qui le foto). Camila Giorgi comunque quest'anno ha avuto la soddisfazione di centrare gli ottavi di finale al Roland Garros battendo anche la numero 7 del mondo Aryna Sabalenka (oltre al terzo turno nell'Australian Open) e vincere la 400° partita in carriera da protagonista. Aspettando un 2023 pieno di sogni...