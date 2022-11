Belinda Bencic, la tennista regina delle Maldive (foto): non solo Wanda Nara e Icardi...

Wanda Nara e Icardi? C'è anche la tennista Belinda Bencic alle Maldive

Il mondo del gossip in questi giorni ha come capitale mondiale... le Maldive. Wanda Nara e Mauro Icardi infatti sono in vacanza in un resort per ricararire le pile e prendersi qualche giorno di vacanza (leggi anche Wanda Nara e Icardi alle Maldive. Mauro svela: "Ecco perchè siamo qui". Gossip): la soubrette ha avuto un autunno caldo in tv (in giuria al Cantante Mascherato in Argentina e star a Ballando con le Stelle su Rai1), mentre l'attaccante è reduce dalla prima parte di stagione con la maglia del Galatasary.

Ma le Maldive sono meta anche di altri sportivi che si stanno prendendo un break di fine stagione: in primis Belinda Bencic.

Belinda Bencic, la regina della Davis femminile alle Maldive

La 25enne tennista svizzera è reduce dal trionfo con la sua nazionale nella Billie Jean Cup 2022 (la ex Fed Cup, ossia la Coppa Davis femminile) dopo aver battuto l'Australia in finale ed eliminato l'Italia di Tathiana Garbin (che ha schierato Trevisan e Cocciaretto in singolare e Bronzetti-Paolini nel doppio: assente Camila Giorgi per infortunio) nei gironi delle finals. Dopo un'annata che l'ha vista anche conquistare un titolo Wta e arrivare in semifinale nel 1000 di Miami, Belinda Bencic si sta concedendo un po' di meritato riposto proprio alle Maldive, al Finolhu Baa Atoll.





Belinda Bencic, vacanze alla Maldive

"Its vacation tiiiiime", "è tempo di vacanze", ha scritto sui social con una l'emoticon di una coppa ad accompagnare il messaggio. Belinda e il compagno, Martin Hromkovič in questi giorni stanno postando le foto della loro vacanza. Per la felicità dei follower e tifosi (solo su Instagram la Benci ne conta oltre 400mila).