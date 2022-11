Wanda Nara e Icardi alle Maldive. Mauro svela: "Ecco perchè siamo qui". Gossip

Wanda Nara e Icardi alle Maldive: "Uno dei nostri posti preferiti per ricaricare le batterie"

Il viaggio di Wanda Nara e Mauro Icardi alle Maldive? L'attaccante del Galatasaray (ex stella dell'Inter per tanti anni) ha spiegato le ragioni che li hanno portati lì: "È uno dei nostri posti preferiti al mondo per riposare, staccare dalla routine e ricaricare le batterie". E ha aggiunto ai follower: "Ho tutto quello che mi dà felicità. Sono fortunato e molto felice".

Nel frattempo la soubrette e imprenditrice argentina ha pubblicato alcune foto sui social della vacanza. Il video in costume allo specchio ha ovviamente portato tantissimi like e commenti di gradimento da parte dei fans.





Wanda Nara e Icardi insieme, «Alle Maldive riconciliazione ufficiale»



Nel frattempo la giornalista argentina Cora Debarbieri giura che Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme. «Alle Maldive è avvenuta la riconciliazione ufficiale», ha spiegato.





Wanda Nara e Icardi insieme, la parole di Zaira Nara

Zaira Nara, sorella di Wanda Nara, intervistata da “Intruders” ha detto: "La riconciliazione tra Wanda e Icardi? Finché sono felici va bene tutto. Io voglio la felicità di mia sorella, della famiglia, dei figli, di Mauro...".





Wanda Nara e Icardi insieme, le parole di Maxi Lopez

"Una riconciliazione tra loro è benvenuta. La pace dei ragazzi non ha prezzo - le parole dell’ex di Wanda Nara, Maxi Lopez (la coppia ha avuto i tre figli maschi, Valentino, Benedicto, Constantino) - Tutto quello che voglio è che i ragazzi vengano lasciati fuori dai problemi dei grandi. I grandi devono risolvere i problemi tra di loro senza coinvolgere i piccoli. Niente di più".