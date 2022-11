Camila Giorgi ko, niente Davis femminile. Ma la tennista stravince sui social

Billie Jean King Cup, Camila Giorgi forfait: Italia con quattro giocatrici

A Glasgow iniziano le finali della Billie Jean King Cup 2022 (8-13 novembre), la Coppa Davis del tennis femminile (competizione a squadre che ha preso il posto della Fed Cup) dopo che nelle scorse ore le Wta Finals hanno celebrato il successo di Caroline Garcia che ha 'domato' in finale la 'tigre della Bielorussia, Aryna Sabalenka. Dodici nazioni (divise in quattro gironi: le vincenti di ogni gruppo in semifinale) pronte a darsi battaglia (assente la Russia, campione lo scorso anno, ma esclusa dalle competizioni ITF) e tra di esse ci sarà anche l'Italia, capitanata da Tathiana Garbin. Assente per infortunio Camila Giorgi. Le azzurre, che avevano eliminato la Francia in primavera, non sollevano il torneo dal 2013 e cercheranno l'impresa ma non sarà semplice. "Sono fiduciosa, perché sono convinta che le mie ragazze con la maglia della Nazionale riescono a trovare risorse supplementari e a creare quella forza del gruppo che molte volte ci ha permesso di conquistare vittorie inimmaginabili”, le parole della Garbin. Favoriti gli Usa con Coco Gauff, Madison Keys e Danielle Collins (ma anche Taylor Townsend, finalista in doppio allo Us Open quest’anno) e Repubblica Ceca con le campionesse di Slam Barbora Krejcikova e Petra Kvitova (oltre all'ex numero 1 del ranking Wta Karolina Pliskova): ma si ritrovano nello stesso girone e dunque ne resterà solo una.

Camila Giorgi infortunio: fascite plantare, addio Billie Jean King Cup 2022

Martina Trevisan guida il gruppo, menntre purtroppo sarà assente Camila Giorgi: la 31enne marchigiana (attualmente numero 69 del ranking Wta), inizialmente era stata convocata per le Finals, ma ha dovuto dare forfait a causa di una fascite plantare. La tennista italiana chiude quindi la sua stagione: in attesa che riprenda a gennaio (come di consueto con il primo Slam della stagione l'Australian Open).





Tornando alla Billie Jean King Cup 2022, l'Italtennis femminile debutterà mercoledì contro la Svizzera, il giorno dopo la sfida con il Canada.

Italia, assente Camila Giorgi. Le quattro tenniste azzurre convocate

Martina Trevisan (n. 27 WTA)

Lucia Bronzetti (n. 60 WTA)

Jasmine Paolini (n. 63 WTA)

Elisabetta Cocciaretto (n. 64 WTA)

Elisabetta Cocciaretto ha conquistato pochi giorni fa il suo primo titolo Wta 125 a Tampico, mentre Jasmine Paolini è reduce da una finale Wta (il 250 di Cluj-Napoca) e una vittoria in un torneo Itf in Spagna.

IL CALENDARIO DELL'ITALIA

Italia-Svizzera, mercoledì 9 novembre ore 11

Italia-Canada, giovedì 10 novembre ore 11