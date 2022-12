Argentina-Francia? Mondiale Qatar ha già un vincitore: Vitaly Zdorovetskiy ex di Kinsey Wolanski

Argentina-Francia? Il campione del mondo è un russo... Vitaly Zdorovetskiy

E' partito il coutndown per Argentina-Francia, la finale dei Mondiali di calcio 2022 in Qatar: fischio d'inizio alle 16 del 18 dicembre per la partita che designerà la squadra campione del Mondo per i prossimi 4 anni (fino alla World Cup 2026 che si giocherà in Usa, Canada e Messico). Chi trionferà tra Mbappè e Messi non è dato sapere, ma questo Mondiale un vincitore già ce l'ha: Vitaly Zdorovetskiy. Tutto il pianeta nei giorni scorsi ha parlato di lui, l'uomo che è riuscito a far invasione di campo per la seconda volta in carriera in un campionato del mondo di calcio. Lui che ispirò anche la sua allora fidanzata, Kinsey Wolanski nella finale di Champions League del 2019. Ma andiamo a ricostuire tutta la storia.

Vitaly, invasione in Olanda-Argentina ai Mondiali in Qatar

Vitaly Zdorovetskiy in gol durante Olanda-Argentina ai Mondiali di calcio in Qatar 2022: lo YouTuber russo ha fatto invasione di campo nel corso del match (la seconda di questa World Cup 2022, dopo quella di Mattia Ferri - il “Falco” italiano - in Portogallo-Uruguay con bandiera arcobaleno e maglietta di Superman con messaggio pro Ucraina). Vitaly è sceso sul terreno di gioco a torso nudo con la scritta sul petto “Vitaly the goat”. Cinque addetti alla sicurezza sono intervenuti per portarlo fuori dal campo del match mondiale. Per lo youtuber russo Zdorovetskiy è stata una doppietta d'autore: già ci era riuscito anche nella finale del Mondiale in Brasile nel 2014.





Vitaly, Kinsey Wolanski e quell'invasione in finale di Champions League

Ma Vitaly Zdorovetskiy salì alla ribalta delle cronache calcistiche anche nella finale di Champions League 2019. In qual caso lui fu dietro la quinte a sostenere la sua allora fidanzata Kinsey Wolanski che dribblò i responsabili della sicurezza come il miglior Messi e riuscì a fare invasione di campo nel match tra il Liverpool di Klopp contro il Tottenham. Vittoria Reds con gol di Salah e del milanista Origi, ma di quella partita tanti ancora oggi ricordano il costume bikini nero di Kinsey che pubblicizzava il canale pay di Vitaly. La Wolanski come Vitaly è stata poi protagonista di una doppietta nel mondo dello sport. Kinsey infatti riuscì a entrare sulla pista in uno slalom speciale di coppa del mondo di sci: in quel caso portando un messaggio per il defunto Kobe Bryant.