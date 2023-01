Ivana Knoll in spiaggia, ma... il bikini dov'è? (Maldive bollenti, le foto)

Ivana Knoll foto in spiaggia: Maldive bollenti con la super tifosa della Croazia

Ivana Knoll scalda le Maldive. La super tifosa che ha scaldato i Mondiali di calcio in Qatar (dopo quelli di Russia 2018) al sseguito della nazionale croata (seconda quattro anni fa e terza nell'ultima edizione) e che successivamente si è data al basket Nba, pubblica qualche scatto dalla Spiaggia.

"Simple and natural", il commento a corredo di un paio di foto (con l'emoticon che fa la linguaggia e strizza l'occhio ai naviganti)...



... e aggiunge un "What’s up guys" al post in cui Ivana Knoll la si vede seduta su un lettino in mare senza bikini, con la mano a coprire in un vedo-non vedo intrigante.