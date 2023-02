Tennis, da Wag a regina di Onlyfans Vanessa: gli... ace da urlo. Che scatti!

Tennis, l'ex Wag Vanessa Sierra regina social e di Onlyfans

Vanessa Sierra è un nome molto conosciuto dagli appassionati di tennis.

Di chi si tratta? E' stata la fidanzata di Bernard Tomic, campione australiano che prometteva di diventare fuoriclasse ma si è fermato al numero 17 del ranking Mondiale Atp (con 4 tornei vinti in carriera e i quarti di finale a Wimbledon).





Oggi l'ex tennista 31enne e la modella-influencer (e stella anche in Love Island Australia) non stanno più insieme, ma i follower non si sono certo dimenticati della bellissima Vanessa che li delizia con foto e video caldissimi. L'ex wag del tennis mondiale è una regina di Instagram (quasi 550mila persone che la seguono), ma si sta anche prendendo il regno di Onlyfans...



