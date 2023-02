Camila Giorgi nuova regina del Messico: la tennista incanta nello Yucatan

Camila Giorgi super in Messico al Merida Open Akron

Camila Giorgi alla conquista del Messico, anzi per la precisione dello Yucatan. La 31enne tennista italiana in questi giorni sta disputando il “Merida Open Akron”, un torneo Wta 250 che l'ha vista volare senza problemi ai quarti di finale (dove deve affrontare la forte americana Sloane Stephens, già vincitrice dello Us Open 2017 e finalista al Roland Garros 2018) dopo aver sconfitto senza problemi la 26enne egiziana Mayar Sherif, testa di serie numero 6 del torneo (due set veloci: 6/4, 6/2) e poi la spagnola Nuria Parrizas-Diaz, numero 79 del ranking WTA (primo parziale combattuto e vinto 7/6 al tie break dopo poco più di un'ora di lotta e secondo in discesa con un veloce 6/2).

Una settimana già di per sè buona per una Camila Giorgi che ha esordito nel torneo da numero 68 e grazie a questi risultati vede le top 60 nella classifica mondiale. Un passo di avvicinamento a posizioni più consone al suo talento: come noto lo scorso anno la 31enne tennista marchigiana ha avuto qualche problema fisico legato a infortuni che l'hanno tenuta lontana da campi (ultimo match del 2022 all'Open degli Stati Uniti).

Ora che la condizione fisica sta crescendo, è lecito sognare di rivederla tra le prime 30 delle classiche Wta...