Sky che coppia! La musa della F1, Federica Masolin con... Foto

Federica Masolin e Davide Camicioli, Sky Motori riparte con la Formula 1

"Scaldiamo i motori! Ready to go", scrive Davide Camicioli in un post social che lo vede assieme alla collega Federica Masolin. Sky è pronta ad accendere la stagione della Formula 1 (i 23 Gran Premi in esclusiva sulla pay tv di Comcast) che avrà ufficialmente il via domenica 5 marzo in Bahrein (semaforo verde alle ore 16) - dove in queste ore sono in corso i test pre-season - e si chiuderà il 26 novembre con il gran finale di Abu Dhabi.

Due gli appuntamenti italiani: il 21 maggio Gp dell'Emilia Romagna all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, domenica 3 settembre si torna come sempre nel tempio dei motori di Monza per il Gp d'Italia.

Saranno Masolin-Camicioli la super coppia dei Motori che racconterà il Mondiale 2023 (insiemte alla squadra vincente della F1: da Mara Sangiorgio a Carlo Vanzini senza dimenticare Davide Valsecchi), tanto atteso dai tifosi della Ferrari speranzosi di rivedere finalmente un pilota della Rossa (Leclerc o Sainz) campione iridato (compito non facile strappare il titolo al duo Verstappen-Red Bull, insidiato tra l'altro da un Lewis Hamilton desideroso di rivincita con la sua Mercedes e da un arrambante compagno di team, George Russell).



Ad ogni, tornando al post di Federica Masolin e Davide Camicioli è divertente il commento del loro collega 'calcistico' Giovanni Guardalà, che osserva in maniera scherzosa: "Locandina perfetta per la Bella e la Bestia".

"Belli"... "idoli", tanti i commenti di approvazione sui social dei fans alla coppia dei motori di Sky.

