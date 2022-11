Formula 1, Federica Masolin piange in diretta su Sky Sport. E Carlo Vanzini...

Federica Masolin in lacrime dopo l’addio di Vettel dalla Formula 1

Domenica carica di emozioni nel Gp di Abu Dhabi che non ha solo chiuso la stagione di F1 (con Leclerc e la Ferrari vice-campioni del mondo piloti e costuttori dietro al duo Verstappen-Red Bull), ma anche la carriera di Sebastian Vettel. Il 4 volte campione del mondo di Formula 1 ha parlato del suo ultimo Gran Premio e del ritiro definitivo ai microfoni di Sky Sport al termine della corsa rispondendo alle domande di Mara Sangiorgio. "La mia carriera è stata una gioia pura. Grazie a tutti", ha concluso il tedesco visibilmente emozionato che ha ufficialmente appeso il casco al chiodo.

E per tutti è stato difficile trattenere le lacrime: dagli spettatori che con l'addio alla F1 di Vettel perdono un icona del Circus, un fuoriclasse che li ha fatti emozionare tante volte (anche e soprattutto negli anni con la Ferrari quando ha sfiorato la vittoria di quel mondiale che a Maranello manca dal 2007 con Kimi Raikkonen) a tuto il mondo del paddock. Anche la giornalista di Sky, Federica Masolin ha sentito l'emozione del momento, il groppo in gola non le ha permesso di ad un certo punto di parlare, scoppiando in un pianto in diretta tv. "Anche a noi è entrato un Vettel nell'occhio", ha scherzato un altrettanto emozionato Carlo Vanzini, la voce della Formula 1 di Sky Sport.

Federica Masolin piange in diretta per il ritiro di Vettel dalla F1. Video