Camila Giorgi, minigonna vertiginosa. E con la vestaglia di pizzo... Le foto

Camila Giorgi, minigonna vertiginosa della tennista italiana

Un selfie in ascensore: camicetta e minogonna da far girare la testa. Camila Giorgi torna al grande tennis con l'Australian Open 2023 (avversaria la russa Anastasija Pavljučenkova), dopo l'infortunio che l'ha tenuta fuori al termine dello Us Open 2022, ma prima regala un'altra foto d'autore ai suoi fans.

Camila Giorgi in vestaglia di pizzo nero

Scatto che arriva dopo la storia Instagram dei giorni scorsi, seduta ai bordi del letto in una camera d'albergo probabilmente di Melbourne (dove per l'appunto si gioca l'Happy Slam del tennis): Camila Giorgi in vestaglia di pizzo nero. Sui social con le sue foto vince sempre.

Camila Giorgi, l'Australian Open e il 2023 del tennis

Ora parola al campo: l'Australian Open è il primo torneo di un 2023 che probabilmente porterà con sé l'obiettivo di recuperare posizioni e risalire la classifica Wta che attualmente vede Camila Giorgi al numero 70 del ranking. Magari mettendo nel mirino nuovamente la prima posizione italiana (lei che lo è stata per anni), attualmente detenuta da Martina Trevisan (numero 21 del mondo).