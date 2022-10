Carolina Stramare, la musa della serie B in gol a Pechino Express. E con lei..

Pechino Express 2023 concorrenti, Federica Pellegrini e Totò Schillaci al via

Pechino Express scalda i motori in vista della prossima edizione che andrà in onda nel 2023 su Sky (la scorsa edizione fu vinta da Victoria Cabello e Paride Vitale davanti a Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni). Tanti i protagonisti e le protagoniste legate in modo diretto o indiretto al mondo dello sport. In primis la Divina per eccellenza del nuoto mondiale: Federica Pellegrini, che, torna in tv dopo i successi di Italia's Got Talent, partecipando al reality show in coppia con il marito Matteo Giunta. E poi: l'ex centravanti Totò Schillaci con la moglie Barbara Lombardo.

Pechino Express 2023 concorrenti, Martina Colombari e Carolina Stramare

Senza dimenticare Martina Colombari, la moglie di Billy Costacurta (leggenda del Milan e oggi commentatore a Sky Sport), che farà coppia con il figlio Achille. E poi, the last but not the least la bellissima Carolina Stramare.





Chi è Carolina Stramare, da Miss Italia 2019 a Pechino Express 2023

Carolina Stramare, Miss Italia 2019 (dopo aver vinto il titolo di Miss Lombardia), ex volto della Serie B (testimonial e presentatrice della piattaforma di streaming Helbiz Live) e tifosa della Juventus («Non avrei potuto tifare per un’altra squadra. Sin da piccola mio nonno e mio padre mi hanno messo la sciarpa bianconera al collo", raccontò in passato). La 23enne modella (ha collaborato con stilisti e brand come Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis) e conduttrice (ha presentato al fianco di Enrico Papi anche un paio di puntate di Scherzi a Parte farà coppia con la modella di origini greche Barbara Prezia.