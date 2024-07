Ceccon come Martinenghi: altro oro leggendario a Parigi 2024. Pilato? Applausi 'olimpici'

Parigi 2024: Defense Arena batte mani tempo l'inno italiano per l'oro di Thomas Ceccon

Tutta la Defense Arena di Parigi ha battuto a tempo le mani all'inno nazionale italiano con Thomas Ceccon sul gradino più alto del podio per l'oro appena conquistato nei 100 dorso ai Giochi di Parigi 2024.

Parigi 2024, Ceccon e la medaglia d'oro alle Olimpiadi: "Sogno è realtà"

"Quando avevo 15 anni stavo andando all'allenamento, il mio allenatore mi chiese quale fosse il mio sogno. Io ho risposto che era l'oro alle Olimpiadi: oggi non posso essere più felice", dice Ceccon, che si presenta visibilmente emozionato ai microfoni di Rai Sport.

"Mi sono emozionato molto sul podio, è qualcosa di molto forte. E' una gara di un minuto ogni 4 anni, se sbagli una cosa puoi buttare via tutto. Oggi è andata bene, ho fatto un buon tempo ma secondo me valgo un crono più basso. In passato ho perso una finale perché sono passato troppo piano ai 50 metri. Oggi ho spinto molto, perché in questa finale bisognava fare così: spingere al massimo, è andata bene. Alla fine sentivo la fatica...", aggiunge. "Ora me la godo, domani è un altro giorno: tra 2 giorni si ricomincia con i 200 metri, bisogna ripartire pensando di non aver vinto nulla".

Parigi 2024: Ceccon e la medaglia d'oro da fenomeno: 'Felice ed emozionato, gara preparata in ogni minimo dettaglio'

"Gara preparata in ogni minimo dettaglio. Sono molto emozionato e felice". Queste le prime parole del nuovo campione olimpico dei 100 dorso a Parigi 2024, Thomas Ceccon, alla Rai.

Parigi 2024, Pilato quarta per un soffio: "Un centesimo str...."

"Un anno fa non sarei riuscita a fare questa gara. Ci ho provato dal primo metro, peccato". Benedetta Pilato si esprime così, a Rai Sport, dopo il quarto posto nella finale dei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024. La 19enne azzurra ha sfiorato il bronzo, mancando il podio per un solo centesimo. "Ho gareggiato in una corsia laterale, in genere in quella posizione non mi trovo a mio agio. Va bene così, peccato... Un centesimo è proprio stronzo...".

Parigi 2024: Benedetta Pilato, 'dispiace ma quarto posto che vale come oro’

“Ci ho provato, mi dispiace. E quando ho letto quarto posto per un centesimo ho pensato di non meritarlo”. Queste le parole di Benedetta Pilato dopo il quarto posto nei 100 rana ai Giochi di Parigi 2024. "É comunque un quarto posto che vale come un oro. Già rispetto alla gara di ieri ero all’opposto, sono riuscita a tirar fuori le palle”, ha aggiunto l'azzurra che infine sull'oro di Thomas Ceccon ha aggiunto: "É bellissimo vederlo vincere, anche perché abbiamo fatto le nazionali giovanili insieme”

Parigi 2024: nuoto, Pilato che beffa: quarta nei 100 rana, ma è una Benedetta da applausi

Finale beffa per Benedetta Pilato nella finale dei 100 metri rana ai Giochi di Parigi 2024. L'azzurra ha chiuso al quarto posto in 1.05.60 ad un solo centesimo dal bronzo conquistato dall'irlandese Mona Mc Sharry in 1.05.59. Argento alla cinese Tang Qianting in 1.05.54, mentre l'oro è andato alla sudafricana Tatjana Smith in 1.05.28.





Parigi 2024: nuoto, Ceccon medaglia oro nei 100 dorso alle Olimpiadi

Altro oro per l'Italia dalla piscina della Defense Arena. Thomas Ceccon ha vinto la medaglia più preziosa nei 100 metri dorso ai Giochi di Parigi 2024, dopo l'oro di Martinenghi nei 100 rana. L'azzurro, primatista mondiale, ha chiuso con il tempo di 52.00 davanti al cinese Jiayu Xu, argento in 52.32 e allo statunitense Ryan Murphy bronzo in 52.39.