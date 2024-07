Thomas Ceccon, chi è lo squalo che fa sognare l'Italia del nuoto alle Olimpiadi di Parigi 2024

Thomas Ceccon ha trascinato l'Italia nella staffetta 4x100 stile libero con la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 conquistata dietro a Stati Uniti e Australia. Ora lo squalo del nuoto italiano si concentra sulla sua finale, quella dei dei 100 m dorso (di cui ha il record del mondo) alla Defense Arena di Parigi

Thomas Ceccon è nato a Thiene (provincia di Vicenza) nel 2001, come si accennava prima è soprannominato lo squalo vista la velocità che ottiene in acqua e anche per la grinta che mette nelle gare. Figlio d'arte, Gioia Pretto e Loris Ceccon - che lo hanno incoraggiato nella sua carriera nel nuoto (sport praticato anche dal fratello Efrem)- hanno avuto un passato sportivo: lei campionessa italiana di pattinaggio a rotelle, lui - che oggi è infermiere - è stato pentatleta nell’esercito.

La carriera di Thomas Ceccon è quella del predestinato sin dai Giochi Olimpici Giovanili di Buenos Aires dove nel 2018 vinse 1 oro, 2 argenti, 2 bronzi. Il 7 dicembre 2020 ottenne il Record Italiano nei 100 dorso. Dopo lo stop dovuto alla pandemia di Covid-19, ottenne un nuovo Record nazionale. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ecco la medaglia d'argento (4x100 stile libero) e bronzo (4x100 mista maschile). Ai mondiali di Budapest nel 2022 arrivò il record del mondo nei 100 metri dorso. Poi primato nazionale nei 50 dorso e nei 50 farfalla. Gli Europei di Roma? Un trionfo per lo Squalo Ceccon con 4 ori e 2 argenti. Bene anche il Mondiale di Fukuoka con 1 oro e 2 argenti.

Le passioni di Thomas Ceccon al di fuori del nuoto: ama il tennis che che pratica sin da piccolo insieme al fratello Efrem (ed è tifoso di Rafa Nadal). Passione anche per la MMA e il suo fuoriclasse iconico Connor McGregor.