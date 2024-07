Nicolò Martinenghi, chi è la fidanzata Adelaide Radice: il messaggio sui social dopo l'oro a Parigi 2024

Nicolò Martinenghi ha conquistato una medaglia d'oro leggendaria nei 100 rana alle Olimpiadi di Parigi 2024 regalando il primo trionfo all'Italia nei Giochi e trionfando nella specialità 24 anni dopo la storica vittoria del grande Domenico Fioravanti. Con il 24enne atleta di Varese, che il primo agosto compie 25 anni, a Parigi hanno festeggiato i genitori - increduli e commossi dopo la cerimonia di premiazione - e la fidanzata.

"È la ciliegina sulla torta dopo i titoli europei e mondiali. Questa medaglia la dedico ai miei genitori, alla mia ragazza e ai miei supporters che sono qui a vedermi", ha detto il nuovo campione olimpico dei 100 rana.

La fidanzata di Nicolò Martinenghi è Adelaide Radice: la ragazza, su Instagram, pubblica una storia che immortala il bacio con l'azzurro dopo la gara vinta nella serata di domenica 28 luglio e poi un post con un messaggio: "È facile sognare se ci sei tu al mio fianco. Grazie, per oggi e tutti i giorni. Ti amo", scrive la giovane.



Sul profilo, gli scatti insieme al compagno sono sparsi qua e là, costanti da oltre 5 anni ma 'discreti', con momenti di vita quotidiana - soprattutto in vacanza e relax - ma senza eccessi. Da oggi, c'è anche una medaglia d'oro da aggiungere.

Domenico Fioravanti, conquistata la vittoria alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha anche raccontato di quanto gli aveva detto il suo allenatore Marco Pedoia. "Dopo aver preso medaglia a Tokyo, il mio allenatore si è sbilanciato dicendo che sarei stato il migliore in acqua - ha spiegato il fuoriclasse tricolore ai microfoni della Rai -. Durante la gara non nego che di aver chiuso anche gli occhi, ma non ho pensato a nulla, se non a tirar fuori il meglio di me".