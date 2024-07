Parigi 2024: Martinenghi, oro olimpico leggendario. Scherma flop, Errigo quasi in lacrime: "Fuori per errore arbitrale"

Parigi 2024, Martinenghi oro 100 rana: primo trionfo Italia

Il primo oro dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 lo ha portato il nuoto grazie ad un immenso Niccolo’ Martinenghi. L’azzurro è il nuovo campione olimpico dei 100 rana. ‘Tete’ ha toccato in 59”03 precedendo il britannico Adam Peaty (59”05) e l’americano Nic Fink (59”05).

Dal bronzo di Tokyo sono trascorsi tre anni e in nessuna delle gare internazionali più importanti, Martinenghi era sceso dal podio. Due anni fa a Budapest era salito sul tetto del mondo, ora ha scalato l’Olimpo. Nelle acque de ‘La Defense Arena’ di Parigi, l’azzurro è stato autore di una prestazione eccezionale con una rimonta da vero fenomeno. Al tocco dopo 100 metri, ‘Tete’ come viene soprannominato, è stato il primo di tutti e si è lasciato alle spalle altri due grandi campioni come Peaty e Fink. Niccolo’, 24 anni di Varese, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, sarà ricordato per essere stata la prima medaglia d’oro dell’Italia Team ai Giochi di Parigi. A livello olimpico Martinenghi aveva conquistato due bronzi, quello di Tokyo 2020 e quello, sempre nella capitale giapponese, nella 4x100 misti.

Parigi 2024: nuoto, Razzetti quinto nei 400 misti, oro a Marchand

Alberto Razzetti ha chiuso in quinta posizione la gara dei 400 misti ai Giochi di Parigi 2024 con il tempo di 4.09.38. L'oro è andato ad un impressionante francese Leon Marchand in 4.02.95, argento al giapponese Tomoyuki Matsushita in 4.08.62 e bronzo allo statunitense Carson Foster in 4.08.66.

Parigi 2024: scherma, Volpi ko e bronzo a canadese Harvey

Neanche Alice Volpi è riuscita a portare a casa una medaglia, in una giornata nera per la scherma azzurra dopo le delusioni di Arianna Errigo e Martina Favaretto ko ai quarti. Volpi, campione del mondo in carica, ha perso la finale per la medaglia di bronzo del fioretto, che è andata alla canadese Eleanor Harvey 15-12. Sul 12-10 l'azzurra ha chiesto anche l'intervento del medico per un problema fisico. In semifinale aveva perso contro la statunitense Lee Kiefer per 15-10.

Parigi 2024, Errigo quasi in lacrime: "Fuori per un errore arbitrale, delusione fortissima"

"La delusione è fortissima, non era la gara che speravo di fare, ho iniziato malissimo, ho sempre rincorso e non sono stata lucida nei momenti decisivi", dice Arianna Errigo dopo l'eliminazione ai quarti di finale della gara di fioretto alle Olimpiadi di Parigi. "Sicuramente ho consumato tante energie, la cerimonia d'apertura è stata molto bagnata, lunga, ma è stata bellissima e la farei altre 100mila volte, perché arrivare qui, da portabandiera, con la mia famiglia e da mamma, è comunque un dono". La fiorettista azzurra che puntava all'oro trattiene a stento le lacrime dopo la sconfitta per 15-14 con l'americana Lauren Scruggs, con un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano: "Non posso nascondere che non era questo il risultato che volevo. Comunque sono fuori per un errore arbitrale, l'ultima stoccata era mia".

Parigi 2024: tennis, Musetti passa il turno, Monfils sconfitto in 2 set

Lorenzo Musetti vola al secondo turno del torneo di tennis olimpico sulla terra rossa del Roland Garros (dove andrà di scena la sfida tra Novak Djokovic e Rafa Nadal). L'azzurro ha superato in due set il francese Gael Monfils con il punteggio di 6-1 6-4 in poco più di un'ora e mezzo di gioco.

Parigi 2024: boxe, ira D'Ambrosi, 'verdetto sciagurato su Mouhiidine, Italia scippata'

"Vergognatevi. Ancora una volta l'Italia è scippata. Pensavamo che il Cio tutelasse i pugili ed evitasse le nefandezze del passato. Niente. Siamo alle solite. L'incontro dominato da Abbes e perso con un verdetto sciagurato dimostra che niente è cambiato. Ciò mi induce a fare serie riflessioni sulla mia ulteriore permanenza in questo mondo che ho amato e che amo al di là delle misere posizioni di potere che qualcuno anela". Queste le parole del presidente della Federazione pugilistica italiana, Flavio D'Ambrosi, in un comunicato durissimo dopo la sconfitta dell'azzurro Abbes Aziz Mouhiidine, nonostante un grande match, contro l'uzbeko Lazizbek Mullojonov per 1-4 nel primo incontro dei 92kg uomini. "Purtroppo gli sciacalli, anche quelli più anziani, approfitteranno di questa palese ingiustizia e fermeranno anche il cambiamento che a livello nazionale il pugilato lentamente stava subendo. Sono il Presidente e devo rispondere degli insuccessi anche quando non sono a me direttamente riconducibili. Non so, quindi, se mi ricandiderò. Non so se ne troverò la forza. Intanto spero che i pugili italiani ancora in gara non subiscano lo stesso oltraggio di Abbes. Con affetto per tutto il movimento pugilistico italiano", conclude D'Ambrosi.

Parigi 2024: volley, buona la prima per le azzurre, Rep. Dominicana ko in 4 set

Parte bene l'Italvolley femminile di Julio Velasco: Paola Egonu e compagne battono la repubblica Dominicana in 4 set, con il secondo che ha visto un momentaneo appannamento delle azzurre. Punteggio finale 25-19, 24-26, 25-21, 25-18. Prossima gara il primo agosto contro l'Olanda da teste di serie numero 1 del girone, a caccia dei quarti di finale.

Parigi 2024: Velasco, 'partita sofferta che ci servirà, ora testa all'Olanda'

“Sarà una partita che ci servirà molto, innanzitutto, come ovvio, per i tre punti, ma poi per come è maturata, soprattutto dopo aver perso quel secondo set dopo essere stati in vantaggio. Le ragazze potevano innervosirsi e perdere un po’ il bandolo della matassa, invece sono state brave a rimanere concentrate e rimettere la partita nei binari giusti". Lo dice il ct della nazionale femminile di pallavolo, Julio Velasco, dopo la vittoria contro la repubblica Dominicana per 3-1. Ho effettuato anche dei cambi e credo che questo possa essere motivo di tranquillità per tutto il gruppo, il sapere di poter contare sulle proprie compagne è qualcosa di estremamente importante. A volte è importante vincere le partite soffrendo un po’, in questo modo abbiamo la possibilità di creare anticorpi". "Noi ad esempio abbiamo vinto la VNL soffrendo troppo poco e questo non è un bene. Il merito è tutto delle ragazze, brave ad andare avanti nonostante qualche errore di troppo un qualche fase. Ora dobbiamo pensare solo all’Olanda, il torneo va affrontato partita dopo partita".

Parigi 2024: tiro a segno, argento Maldini e bronzo Monna in pistola 10 mt

Altre due medaglie azzurre ai Giochi di Parigi 2024. Un argento e un bronzo nel tiro a segno specialità pistola 10 metri. Con il punteggio di 240.0 Federico Nilo Maldini si è piazzato alle spalle alla medaglia d'oro il cinese Xie Yu con 240.9. Terzo gradino del podio con 218.6, per Paolo Monna.

Parigi 2024: Di Donna, 'sono raggiante per le due medaglie, un tesoro per movimento'

Con il cuore ancora in subbuglio, dopo una finale da infarto, Roberto Di Donna oggi Ct della pistola azzurra si è voltato verso le tribune trovandosi di fronte Yifu Wang, al quale ha subito proposto una foto, quella che vedete qui sopra, per immortalare il momento. Wang è oggi presidente della federazione cinese e vicepresidente della Issf, ma nella storia del tiro e nella memoria degli sportivi resta colui che lottò fino all’ultimo colpo con “Dido” e all’ultimo colpo clamorosamente crollò. Dopo 28 anni da quella indimenticabile finale hardcore, strano scherzo della sorte, la situazione di Atlanta si è in qualche modo riproposta a Chateauroux, Italia versus Cina, e un ultimo colpo per decidere tutto. A differenza di quanto accadde a Di Donna, stavolta l’oro è cinese, ma la storica accoppiata da podio azzurra scatena solo gioia, nessun rimpianto. E proprio Roberto Di Donna, in questi momenti difficili da raccontare, sembra l’uomo più felice del mondo. “Sì, sono raggiante. Due medaglie olimpiche in una finale di tale livello costituiscono un tesoro per la nostra federazione e per tutto il movimento. Sapevamo di avere due atleti in grado di competere con chiunque, ma non mi osavo di sperare così tanto”. Solo apparentemente imperturbabile sul suo scranno di CT, Roberto Di Donna insieme a Mauro Badaracchi e agli altri tecnici dei finalisti ha subito notato come i due azzurri avessero approcciato la sfida decisiva nel modo migliore, e senza tentennamenti. “Da tecnico è la cosa che mi ha dato più soddisfazione, la loro solidità seppur al cospetto di avversari plurititolati e ricchi di esperienza. Invece Federico e Paolo sono riusciti a comandare il gioco da subito, e questo li ha aiutati a gestire la gara al meglio”. “Poi si sa - conclude Di Donna - conosciamo questa disciplina e la difficoltà degli ultimi colpi, quelli che fatalmente diventano i più pesanti. In quel frangente il cinese Xie ha avuto qualcosa in più dei nostri, ma direi che ciò non sposta di una virgola l’entusiasmante bilancio di questa finale. Sono sicuro che sarà un risultato in grado di dare morale a tutto il team, spingendoci a dare il massimo anche nelle altre competizioni, sperando di poter vivere altre emozioni così”.