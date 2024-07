Parigi 2024, Ganna e... l'Italia apre le Olimpiadi con 3 bellissime medaglie

Parigi 2024, Ganna e.... l'Italia apre le Olimpiadi con 3 medaglie

Filippo Ganna 'sblocca il risultato': il 28enne ciclista piemontese regala all'Italia la prima medaglia alle Olimpiadi di Parigi 2024 conquistando uno splendido argento nella cronometro individuale, con un grandissimo finale che gli permette di staccare il belga Wout Van Aert nella 'volata' per il secondo posto dietro a uno scatenato Remco Evenepoel. Poi ecco un bis di bronzi: Luigi Samele nella sciabola maschile e la staffetta 4x100 del nuoto con Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Paolo Conte Bonin e Manuel Frigo (preceduti da Stati Uniti e Australia).

Parigi 2024: nuoto, Italia bronzo nella staffetta 4x100 stile libero alle Olimpiadi

L'Italia conquista la medaglia di bronzo nella staffetta maschile 4x100 stile libero alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri Miressi, Ceccon, Conte Bonin e Frigo hanno chiuso con il tempo di 3:10.70. Oro agli Stati Uniti in 3:09.28 e argento all'Australia in 3:10.35. E' la terza medaglia per l'Italia.

Parigi 2024, Italia medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 stile libero. Miressi, 'se parto con questo tempo non va bene, resettare per gara individuale'

"Si comincio con una medaglia e sono contento ma non devo pensare solo alla gara a squadre, ho quella individuale e se parto con questo tempo non mi va bene. E' stato uno scivolone, sono entrato per la prima volta in acqua, non è mai facile rompere il ghiaccio, sicuramente non l'ho fatto come volevo e devo resettare per la gara individuale". Lo ha detto Alessandro Miressi, dopo la conquista del bronzo nella staffetta 4x100 maschile. Il primo frazionista della gara azzurra non è però soddisfatto della sua prestazione. "Per il movimento il bronzo è tanta roba e ci siamo confermati sul podio Olimpico in una gara difficile quest'anno, più di Tokyo. Arrivare sul podio è stata tanta roba. Sarebbe stato meglio nuotare in batteria questa mattina? Sinceramente a questo punto dico di si, per rompere il ghiaccio e magari sbagliare questa mattina e capire cosa fare questo pomeriggio. Sarebbe stato meglio, ma rispetto le scelte tecniche, non è che posso scegliere io la staffetta, gli avevo detto che sarebbe stato meglio nuotare anche al mattino ma ho rispettato le loro scelte. La formazione abbiamo fatto come a Tokyo, con io e Thomas a fare più acqua libera, io ho sbagliato, ha fatto tutto Thomas, non sono stato di grande aiuto", ha concluso l'azzurro.

Parigi 2024: scherma, Luigi Samele bronzo nella sciabola alle Olimpiadi

Luigi Samele ha vinto la medaglia di bronzo nella sciabola maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro, nella finale per il terzo posto, ha battuto l'egiziano Ziad Elsissy per 15-12. E' la seconda medaglia per l'Italia ai Giochi dopo l'argento conquistato da Filippo Ganna nella cronometro maschile di ciclismo. Samele, 37 anni, in semifinale era stato sconfitto dal sudcoreano Sanguk Oh, che si è imposto per 15-5. Samele era partito bene (avanti 3-0) ma non era poi riuscito ad opporsi al travolgente ritorno dell'asiatico, volato sull'11-4 prima di chiudere 15-5.

Parigi 2024: scherma, niente medaglia per Fiamingo, Santuccio e Rizzi

Delusione nell’Italia Team della scherma per la spada femminile. Rossella Fiaming è stata eliminata ai sedicesimi di finale delle Olimpiadi di Parigi. Sulla pedana verde del Grand Palais, l’azzurra è stata battuta dall’americana Anne Cebula. Fiamingo alle Olimpiadi di Rio 2016 aveva conquistato l’argento individuale e a Tokyo 2020 il bronzo a squadre. Sempre ai sedicesimi fuori anche Giulia Rizzi (quinta nel ranking) sconfitta 12-11 dalla polacca Klasik. Alberta Santuccio (terza nel ranking mondiale) ha invece passato i primi due turni, venendo però eliminata nei quarti di finale contro la estone Nelli Differt (numero 12 del ranking mondiale) all'ultima stoccata: 10-9.

Parigi 2024, Fiamingo: "Poco lucida e reattiva. Ora la prova a squadre, voglio riscattarmi"

“Temevo molto questa prima sfida, c’è sempre tensione all’inizio. E non sono stata brava, lo so. Poco lucida contro una rivale che al contrario ha sfruttato le mie indecisioni. Anche quando sono stata avanti 10-8 ero sempre timorosa e sentivo che poteva rimontarmi. Di solito contro di lei riesco a trovare le chiavi giuste per bloccarla e quando accade poi vado via facile. E invece oggi sono stata poco reattiva. Sono davvero arrabbiata, sto bene, molto meglio di Tokyo. E sentivo di poter arrivare in fondo. Certo, c’era questo maledetto primo assalto da superare e mi sono arenata. Adesso devo metabolizzare l’uscita e non sarà una cosa semplice. Ma c’è la prova a squadre, voglio riscattarmi perché non può finire così la mia Olimpiade”.

Parigi 2024: ciclismo, Ganna argento nella crono, prima medaglia alle Olimpiadi

Italia L'azzurro Pippo Ganna conquista la medaglia d'argento nella crono del ciclismo ai Giochi di Parigi 2024. L'oro è andato al belga Remco Evenepoel e bronzo a Wout Van Aert. E' la prima medaglia dell'Italia ai Giochi francesi sotto lo sguardo attento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del numero uno del Coni Giovanni Malago'.

Parigi 2024: Ganna e la medaglia nella cronometro, 'delusione argento? Come vedere Ferrari seconda, rode a tutti'

'Non sono un drago con la pioggia, fatto possibile ma brucia' "Più delusione per l'oro mancato o gioia per questo argento? Credo da italiano, un po' come vedere la Ferrari quando arriva a seconda, ha tutti i rode. Alla fine mi ha battuto Remco, non mi ha battuto uno sconosciuto". Queste le parole di Pippo Ganna dopo l'argento conquistato nella crono ai Giochi di Parigi 2024 dietro a Evenepoel. "Ho ritrovato sul finale la motivazione per continuare a spingere come all'inizio. Ho fatto molto di più di quello che era in previsione, sono come valori miei. Quindi più di così... non posso lamentarmi. Si sa, non sono un drago con la pioggia. Ho fatto il mio massimo possibile, ovviamente pochi secondi, mezzo secondo a chilometro brucia. Però poi ci siamo difesi, abbiamo portato a casa un argento, la prima medaglia dell'Italia. L'ho detto, speriamo non sia l'ultima. Tutti i ragazzi che sono qua dell'Italia sono motivati con un grande cuore, testa, gambe, braccia, polmoni, qualsiasi cosa per dare il meglio. Sono felice di aver aperto le danze e continuiamo a ballare", ha aggiunto Ganna.

Parigi 2024: Ganna d'argento nella cronometro, 'medaglia pesa ma non come l'oro, dispiace'

"La scodata? Ci ripenserò stanotte, magari se la rivedo riesco a capire cosa è successo. Sapevo che quel settore lì era un settore pericoloso, che bisognava prendere forse un po' come recupero, però ho cercato di spingere sempre al massimo, ho cercato di fare sempre tutto al massimo e sul finale mi sono detto, caspita Filippo, è un anno che lo stai aspettando, non puoi sederti proprio adesso. Ho continuato a spingere come ho fatto dall'inizio e ho trovato alla fine questa medaglia che a un momento mi pesa al collo, non pesa come un oro, mi spiace che non sia un oro, perché alla fine abbiamo lavorato tanto, io con il mio allenatore Dario abbiamo fatto tanti momenti di fatica". Lo ha detto Pippo Ganna dopo l'argento nella cronometro ai Giochi di Parigi 2024. "Ho dovuto buttare via una visiera a metà corsa, non vedevo il manubrio, quindi dovevo decidere se andare in terra oppure vedere la strada e ho scelto la seconda, che forse è stata la scelta più opportuna", ha aggiunto l'azzurro.

Parigi 2024: Ganna, 'medaglia la dedico a me, spiace aver fatto aspettare Mattarella sotto pioggia'

"L'abbraccio con Remco Evenepoel? Mi ha fatto i complimenti. E' giovane, è forte, questa poteva essere una delle ultime Olimpiadi dove si poteva vincere. Io invecchierò, comincerò a sentire i primi acciacchi. I 28 sono già arrivati. Adesso possiamo recuperare bene, domani tornerò con i miei compagni in pista e dovremo cercare di regalargli un'altra bella gioia. A chi dedico questa medaglia? A me stesso, perché tutti vedono i 36 minuti di oggi, ma nessuno vede i 200 giorni dietro. Mattarella cosa ha detto? Mi ha fatto i complimenti. Mi spiace di averlo fatto aspettare sotto la pioggia, però dovevo partire tardi e sono arrivato tardi. La pioggia quanto mia ha condizionato? L'acqua mi piace per lavarmi, bere...ma sapevo da tre giorni che pioveva, quindi continuavo a farmi la doccia". Lo ha detto l'azzurro Pippo Ganna dopo l'argento nella crono maschile ai Giochi di Parigi 2024. "Finisci senza rimpianti? Più di così non posso fare. Il rimpianto l'unico è l'argento è il colore. Non so se daltonico poteva cambiare, però argento è argento", ha aggiunto sorridendo l'azzurro. "Argento che darà carica anche ai compagni del quartetto? I ragazzi erano in pista oggi a guardarmi, erano già pronti in pista, erano là ad allenarsi. Li ho sentiti tutti da ieri ad oggi, mi facevano in bocca al lupo. Abbiamo aperto le danze e abbiamo detto adesso dobbiamo continuare a ballare", ha aggiunto Ganna.

Parigi 2024: nuoto, Martinenghi in finale 100 rana, Viberti a spareggi

Nicolò Martinenghi si è qualificato per la finale dei 100 metri rana maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurro ha nuotato in 59''28 con il sesto tempo delle semifinali.

Parigi 2024: Viberti perde spareggio, niente finale 100 rana

Niente finale nei 100 rana maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024 per Ludovico Viberti. Il 22enne torinese, dopo l'ex aequo nella semifinale con Melvin Imoudu per l'ultimo tempo utile per entrare in finale, ha perso lo spareggio con il tedesco che si è imposto in 59"69 rispetto al 59"90 dell'azzurro.

Parigi 2024: pallavolo, esordio vincente dell'Italia maschile, 3-1 al Brasile

Esordio vincente ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per la nazionale azzurra maschile di pallavolo. I ragazzi di Fefè De Giorgi si sono imposti 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) sul Brasile, balzando momentaneamente in testa al gruppo B che prevede anche Egitto e Polonia.