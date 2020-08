Champions League, cartellini gialli azzerati dopo gli ottavi di finale

Per la stagione 2019/20 al termine degli ottavi di finale di Champions ed Europa League tutti i cartellini gialli verranno azzerati. Lo ha annunciato il Comitato Esecutivo Uefa. "In seguito alle modifiche approvate dal Comitato Esecutivo Uefa il 17 giugno 2020 sul formato della Uefa Champions League 2019/20 e Uefa Europa League 2019/20, si è deciso che quarti di finale e semifinali si giocheranno in gara unica a eliminazione diretta" si legge in una nota pubblicata sul sito della Uefa. "Al fine di ristabilire lo stesso numero di partite rimaste dopo l'azzeramento dei cartellini gialli - si legge - il Comitato esecutivo Uefa ha deciso di anticipare al termine degli ottavi di finale l'azzeramento della conta dei cartellini gialli per giocatori e staff invece della fine dei quarti di finale (ovvero a due partite dalla finale) e di modificare di conseguenza l'articolo 51.04 del Regolamento della Uefa Champions League (Stagione 2019/20) e l'articolo 49.04 del Regolamento della Uefa Europa League (Stagione 2019/20)". "In via del tutto straordinaria, tutti i cartellini gialli e le squalifiche delle diffide scadranno al termine degli spareggi. La conta dei cartellini non verrà quindi trasferita dagli spareggi alla fase a gironi. Inoltre - conclude la nota - tutti i cartellini gialli verranno azzerati al completamento degli ottavi di finale e non verranno trasferiti ai quarti di finale".