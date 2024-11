Champions League, Inter ricavi milionari, poi la Juventus. Milan penultimo tra le italiane (per ora)

Champions League i ricavi delle italiane. Le prime stime per Inter, Juventus, Atalanta, Milan e Bologna

Il nuovo format della Champions League con 36 squadre e otto partite assicurate prima dei playoff (con 8 squadre che passeranno direttamente agli ottavi di finale) fa ricche le squadre che si sono qualificate. Complessivamente la massima competizione calcistica per club festeggia 2,5 miliardi di euro di ricavi mentre per quanto riguarda le partecipanti le prime stime (by Calcio&Finanza) tra le italiane danno l'Inter in testa davanti a Juventus e Atalanta. Un po' più staccato il Milan che precede il Bologna.

Intanto c'è il bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro per tutte. Poi i soldi arrivano in base alla posizione nella classifica unica (minimo di 275mila euro per club), i bonus per i risultati (2,1 milioni per ogni vittoria e 700mila euro per i pareggi). Poi arriverà il segmento “value” che accorpa market pool (diritti televisivi) e il ranking storico/decennale e verrà poi diviso tra 'parte europea' e 'parte non europea'. Ecco le prime stime (al ribasso) visto che la posizione in classifica e il destino europeo è in divenire. Già il passaggio diretto agli ottavi vale altri 11 milioni (Inter vicina, Milan con calendario favorevole due vittorie e un pari sarebbe quasi sicuro, Juventus-Atalanta in lotta, Bologna fuori dai giochi).

Champions League, Inter già a quota 60 milioni di ricavi. Juventus, Atalanta, Milan, Bologna inseguono. Le prime stime (in divenire)

INTER

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro (quota minima);

Quota europea: 24,02 milioni di euro;

Quota non europea: 7,36 milioni di euro;

Bonus risultati: 9,1 milioni di euro;

TOTALE: 59,38 milioni di euro.

JUVENTUS

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro;

Quota europea: 21,14 milioni di euro;

Quota non europea: 9,27 milioni di euro;

Bonus risultati: 4,9 milioni di euro;

TOTALE: 54,21 milioni di euro.

ATALANTA

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro (quota minima);

Quota europea: 20,18 milioni di euro;

Quota non europea: 5,76 milioni di euro;

Bonus risultati: 7,7 milioni di euro;

TOTALE: 52,54 milioni di euro.

MILAN

Bonus partecipazione: 18,62 milioni di euro;

Posizione in classifica: 275mila euro;

Quota europea: 17,3 milioni di euro;

Quota non europea: 4,16 milioni di euro;

Bonus risultati: 6,3 milioni di euro;

TOTALE: 46,66 milioni di euro.