Champions sorteggi: malissimo il Milan, male il Napoli. Bene l'Inter, Lazio...

La composizione dei gironi



A Montecarlo la composizione dei gruppi della prima fase della Champions League 2023/24, l’ultima con la formula a 32 squadre. Il Napoli testa di serie nel gruppo C trova il Real Madrid in seconda fascia, il Braga e l’Union Berlino di Bonucci. L’Inter nel gruppo D in seconda fascia pesca Benfica, Salisburgo e Real Sociedad. La Lazio nel girone E avrà Feyenoord e Atletico Madrid, il Milan nel girone F ha il sorteggio peggiore con Psg, Borussia Dortmund e Newcastle: torneranno a San Siro Donnarumma e Tonali.

Girone A: Bayern, Manchester United, Copenaghen, Galatasaray

Girone B: Siviglia, Arsenal, Psv, Lens

Girone C: Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlino

Girone D: Benfica, Inter, Salisburgo, Real Sociedad

Girone E: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio, Celtic

Girone F: Psg, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle

Girone G: Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

Girone H: Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa