Chi è Francisca Silva Grelmos, la presunta fidanzata di Rafael Leao del Milan

La serata di Coppa Italia ha fatto stropicciare gli occhi dei tifosi rossoneri presenti al 4-1 rifilato dal Milan al Cagliari. Tanti i motivi di tornare a casa col cuor felice: la doppietta di un Luka Jovic sempre più protagonista con la maglia del Diavolo (5 gol nelle ultime 7 partite), l'ottima prestazione dei giovani lanciati da Stefano Pioli: il 18enne Jan-Carlo Simic si è confermato al centro della difesa, l'esterno d'attacco Chaka Traorè ha segnato la sua prima rete da professionista, il talento di centrocampo Kevin Zeroli ha staccato la sua seconda presenza in rossonero (dopo l'esordio in Milan-Sassuolo) e Alex Jimenz ha incantato tutti sulla fascia sinistra con una prestazione da grande terzino a tutto campo (peccato quella clausola di controriscatto a favore del Real Madrid che potrebbe portarlo lontano da Milanello tra qualche mese...). E poi c'è Rafael Leao: il campione rossonero è entrato negli ultimi 20 minuti (assieme a un buonissimo Pulisic) prendendosi cori (già prima della partita) e applausi del pubblico presente a San Siro. Cancellati i (pochi) fischi (ingenerosi) di Milan-Sassuolo. Non solo. Rafa ha anche segnato il gol del 4-1.

E a proposito di Leao... In tribuna era presente Francisca Silva Grelmos.

Ragazza bellissima, occhi che ti ipnotizzano e... secondo i gossip sarebbe la nuova fiamma proprio dell'attaccante milanista. Chi è? Di lei si sa poco. Fa la modella, su Instagram conta 70mila follower, tra cui proprio Rafael Leao. "La bella Francisca pare abbia trascorso il Capodanno, le prime ore del 2024 in Italia, in una lussuosa villa di Como, fronte lago", scrive il sito Daily Milan. Love story in corso con Rafa o solo gossip? "C’è un altro indizio: tra le storie su Instagram che ha pubblicato al Meazza anche una foto insieme a due amici di Rafa, spesso taggati sui social dal numero 10 del Milan". E ancora. Qualche tempo fa, "Francisca aveva pubblicato sul suo profilo Tik Tok un video con l'attaccante portoghese - scrive Tuttosport - Ma non è tutto poiché i due sono stati più volte pizzicati in giro insieme a Milano mentre facevano shopping".