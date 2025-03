Chia Laguna Football Academy va in gol con la Premier League, Juventus e non solo

Chia Laguna fa gol con la Football Academy

Situato nella splendida cornice della Sardegna del Sud, Chia Laguna Resort si conferma punto di riferimento per gli appassionati di calcio, arricchendo la sua proposta sportiva per i più piccoli con la nuova Campioni Soccer Academy che va ad unirsi alle già presenti GZ19 Football Academy e Juventus Resort Experience. Queste iniziative offrono programmi di allenamento di altissimo livello, regalando per l’estate 2025 un’opportunità unica per giovani calciatori di affinare le proprie abilità sotto la guida di ex stelle della Premier League inglese, Legend e tecnici del club più titolato d'Italia e il campione del mondo nel 2006 Gianluca Zambrotta. Tutte le Academy sono per bambini e ragazzi da 5 a 16 anni.

NOVITA' 2025 - Campioni Soccer Academy

Novità assoluta per il 2025, la Campioni Soccer Academy si svolgerà al Chia Laguna Resort dal 26 al 30 maggio e dal 7 all’11 luglio. Guidata da ex giocatori della Premier League inglese, le due settimane di camp vedranno la presenza di Denis Irwin (a maggio), che nei suoi 12 anni con il Manchester United ha vinto tutti i principali trofei, giocando inoltre anche la Coppa del Mondo nel 1994, e Gabby Agbonlahor (a luglio), che ha trascorso l’intera carriera professionistica all’Aston Villa, debuttando con la squadra Under-21 nel 2006. Leggenda della Premier League, ha collezionato 400 presenze e segnato 87 gol con il Villa, diventando il miglior marcatore del club nella storia della Premier League. L’ Accademy offre ai giovani calciatori un programma intensivo focalizzato sul miglioramento delle abilità tecniche e tattiche, in un ambiente professionale e coinvolgente.

Juventus Resort Experience

La Juventus Resort Experience torna al Chia Laguna Resort per l’estate 2025 nei giorni 14-18 luglio, dal 28 luglio al 1° agosto, e ancora 18-22 e 25-29 agosto. Sotto la guida di allenatori qualificati del settore giovanile della Juventus, i partecipanti potranno migliorare le proprie competenze calcistiche attraverso sessioni di allenamento, vivendo un’esperienza unica all’insegna dei valori e della filosofia del club torinese.

GZ19 Football Academy by Gianluca Zambrotta

Dal 21 al 25 luglio e dal 4 all’8 e 11-15 agosto, Chia Laguna Resort ospiterà la GZ19 Football Academy, fondata dal campione Gianluca Zambrotta. Il camp offre l’opportunità di allenarsi con Zambrotta e altri ex professionisti, focalizzandosi sullo sviluppo tecnico e tattico in un contesto stimolante e professionale.

Chia Laguna: un'estate di grande bellezza - Il resort inaugura la stagione il prossimo 15 aprile

Conrad Chia Laguna Sardinia, l'unico Conrad Hotels & Resorts in Italia e riconosciuto per il secondo anno consecutivo tra i Recommended nella Forbes Travel Guide 2025, è la scelta ideale per coppie e famiglie. Qui gli ospiti possono vivere il meglio della Sardegna: giornate di puro relax al Beach Club Dune di Campana o momenti di totale benessere alla Conrad Spa, dove trattamenti ispirati alla tradizione sarda offrono un’esperienza unica di rigenerazione. Per chi cerca una vacanza immersa nella natura, il Baia di Chia Resort Sardinia – Curio Collection by Hilton, recommended +16, offre camere e suite sparse su un incantevole promontorio, ognuna con viste spettacolari sul mare cristallino di Chia, perfette per una fuga di coppia. L’Hotel Village, invece, è pensato per le famiglie, un’oasi di tranquillità immersa nei giardini mediterranei. Il rinnovato Kids Club, aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 23:00, offre un programma ricco di attività per bambini di tutte le età.