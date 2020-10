Ciccio Caputo, Mancini scopre il suo bomber 'un po' Inzaghi e un po' Pablito'

“Somiglia come caratteristiche a Pippo Inzaghi e Paolo Rossi, anche se non voglio fare paragoni eccessivi. Ciccio come loro è bravo a smarcarsi negli spazi stretti”. Roberto Mancini scomoda paragoni importanti parlando di Francesco 'Ciccio' Caputo. La favola del 33enne attaccante del Sassuolo si è tinta meritamente di azzurro, dopo una carriera passata a segnare gol sempre e comunque: dalla Salernitana a Bari passando per la Virtus Entella. Il bomber di Altamura ha fatto gavetta nelle serie inferiori prima di esordire in serie A con la maglia dell'Empoli. A ogni salto di categoria non si è mai fermato: per lui battere i portieri avversari non è mai stato un problema a qualunque livello. Sino al debutto con la nazionale italiana di ieri sera (la prima convocazione il 27 agosto) che lo ha visto far subito gol nel 6-0 alla Moldova all'età di 33 anni e 2 mesi.

Francesco 'Ciccio' Caputo (Lapresse)



Ciccio Caputo il secondo debuttante più anziano nella storia della selezione azzurra, dopo Emiliano Moretti, e il più anziano debuttante ad andare in rete. Un messaggio chiaro e forte: c'è anche lui in corsa per una maglia agli Europei che si disputeranno a giugno. E se Mancini lo ha paragonato a Inzaghi e Pablito Rossi, viene in mente anche il nome di Totò Schillaci, eroe delle notti magiche di Italia '90. L'attaccante siciliano iniziò quella favola col il pesantissimo gol che diede la vittoria alla nazionale di Azeglio Vicini nel debutto mondiale contro l'Austria (1-0) allo stadio Olimpico di Roma. Là dove inizierà il prossimo Europeo l'11 giugno 2021 (contro la Turchia).

Ciro Immobile e il Gallo Belotti sono avvisati: Ciccio Caputo è pronto a prendere la maglia azzurra. “E’ diverso da Ciro Immobile, meno da Belotti. Ciccio è uno che si muove bene negli spazi corti e poi è sempre in zona gol. Se continuano tutti così non è detto che non porti tre centravanti all’Europeo, ma ora siamo ancora lontani da quel momento”, ha sottolineato Mancini.