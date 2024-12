Classifica degli sport più cercati su Google nel 2024: gli italiani hanno abbandonato il calcio

Classifica degli sport più cercati in rete, l'avanzata a sorpresa della ginnastica artistica e...

Il 2024 per lo sport italiano è stato un anno ricco di successi, intanto perché coincide con le Olimpiadi di Parigi, dove gli azzurri si sono superati con un numero di medaglie da record. Ma c'è un dato che colpisce in particolare ed emerge dalle ricerche sportive fatte su Google durante questo anno che sta per concludersi. Si sta confermando un trend che solo fino a qualche anno fa sembrava impensabile, gli italiani stanno sempre di più abbandonando il calcio. Lo sport più amato perde colpi e i baby tifosi di Juventus, Milan e Inter, solo per citare tre dei club più vincenti sono sempre meno. Le giovani generazioni si stanno sempre di più appassionando ad altre discipline.

Parliamo del tennis...

Subito l'attenzione si sposta sul tennis e sull'incredibile anno di Jannik Sinner, diventato il numero uno al mondo. Per lui è stato un 2024 indimenticabile, l'azzurro ha scritto record su record. Dagli Australian Open alle Atp Finals di Torino dove è diventato il primo senza set persi da Ivan Lendl nel 1986, fino alla Coppa Davis. Ma a sorpresa, non è stato il suo nome il più cercato su Google dagli italiani nel 2024.

In campo femminile, ad esempio, c’è stata l’esplosione di Jasmine Paolini, che ora occupa il quarto posto in classifica Wta al mondo. Paolini per la prima volta in carriera ha raggiunto la finale sia al Roland Garros che a Wimbledon. Ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi in doppio con Sara Errani. Ha conquistato altri titoli e ha vinto la Billie Jean King Cup con l’Italia. Il nome della tennista è stato cercato su Google addirittura di più rispetto a quello di Donald Trump, meglio di lei in assoluto hanno fatto solo Angelina Mango e Kate Middleton.

Le ricerche sugli sport olimpici sono clamorose

Per quanto riguarda invece la classifica degli sport olimpici più cercati su Google nel 2024, ci sono diverse sorprese. Al primo posto infatti si piazza la ginnastica artistica, per merito dei successi delle azzurre: l’argento nel concorso a squadre, l’oro e il bronzo di Alice D’Amato e Manila Esposito alla trave. Poi il nuoto artistico, probabilmente anche per la vicenda che ha coinvolto Giorgio Minisini. A completare il podio la vela, che ha regalato all’Italia altre due medaglie d’oro a Parigi: il duo Tita-Banti e Marta Maggetti.