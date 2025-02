Como-Juventus, mano di Gatti: rigore per l'Avar... no per il Var. L'audio

Mano di Gatti in Como-Juventus, rigore o non rigore? Il dialogo Var-Avar. Audio

Rigore o non rigore quello che ha chiesto il Como per il mani di Gatti in area nel match contro la Juventus (vinto poi 2-1 dai bianconeri con doppietta di Kolo Muani, decisivo il raddoppio con gol dal dischetto all'89°)? Elenito Di Liberatore in rappresentanza dell'AIA non ha dubbi: giusto non concedere il penalty (qui la sua analisi e il riepilogo di alcuni dei principali episodi arbitrali dubbi da inizio campionato)

Nel corso di Open Var su Dazn è stata mandata in onda la registrazione audio fra Var Marco Guida e l'Avar, ossia l'assistente Lorenzo Maggioni. Ecco cosa si sono detti e il video pubblicato da Dazn.

Var: "Fammi vedere come la prende..."

Avar: "Serve tempo?"

Var: "Aspetta un attimo, aspetta solo un attimo. Check in corso, check in corso"

Avar: "La tocca, vedi?"

Var: "E' in dinamica"

Avar: "Dopo"

Var: "Dammene un'altra, per me è in dinamica"

Avar: "Gli toglie il controllo per me, Marco"

Var: "No, per me non è rigore. Fammela rivedere..."

Avar: "Guarda che gliela toglie, lui la può stoppare. Il controllo glielo toglie, il braccio la tocca prima che vada in marcatura"

Var: "Ma è in appoggio"

Avar: "Dopo... comunque gli toglie il controllo"

Var: "(all'arbitro) Check completato! (all'Avar) Per me no".

Avar: "Va bene"