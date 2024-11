Tutti gli errori arbitrali e del var in Serie A

Var e arbitri: tutti gli errori della Serie A

La Serie A ci regala ogni giornata delle polemiche sulle decisioni degli arbitri non solo per le scelte fatte sul campo ma anche per le decisioni prese del Var che fanno sempre discutere. Ecco giornata dopo giornata tutti gli errori che hanno fatto infuriare i tifosi.

1^ Giornata:

Milan-Torino. L'arbitro Maresca non si accorge di un gol del Torino anche per colpa del mancato funzionamento della Gol Line Tecnology che non invia il segnale del pallone entrato oltre la linea di porta sull'orologio dell'arbitro.

2^ Giornata

3^ Giornata

Monza-Inter: l'arbitro Pairetto con concede il vantaggio ai padroni di casa dopo un fallo di De Vrij su Dani Mota togliendo al Monza una grossa occasione da gol

4^ Giornata

Genoa-Roma: l'arbitro Giua non vede il fallo in area di De Winter su Dybala, il classico "pestone" sul piede. Nessun intervento del Var.

Torino-Lecce: l'arbitro Colombo manca il secondo giallo, e quindi l'espulsione, per il seocndo fallo grave di Pierret al 25' su Ricci.

Empoli-Juventus: manca un rosso a Pellegri per la testata a Gatti

5^ Giornata

Juventus-Napoli: l'arbitro Doveri non sanziona il chiaro retropassaggio di Olivera al portiere che prende il pallone con le mani. Manca la punizioe a due in area.

6^ Giornata

Como-Verona: L'abritro Giua sanziona dopo la chiamata del Var il leggerissimo contatto tra Sergi Roberto e Lazovic, punendo i lombardi

7^ Giornata

Monza-Roma: proteste dei giallorossi per il mancato rigore legato al fallo di Kyriakopoulos su Baldanzi malgrado il contatto sembrasse evidente e visto anche dal Var

8^ Giornata

Juventus-Lazio: sullo 0-0 e la Lazio in 10 l'arbitro ed il Var non vedono il pugno di Douglas Luiz a Patric

9^ Giornata

10^ Giornata

11^ Giornata

12^ Giornata

Inter-Napoli: polemiche per il rigore concesso all'Inter per entrata di Anguissa su Dumfries. L'arbitro Mariani decide sul campo ed il Var non interviene